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早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

編譯李京倫／報導
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

國會定6日舉行聯席會議，認證民主黨總統當選人拜登在大選中獲得多數選舉人票，這是拜登20日就職前最後一個認證他勝選的程序，部分共和黨人打算在會議中挑戰大選結果，但這些挑戰料將不會成功。

●會議程序為何？

華爾街日報報導，聯席會議定美東時間6日下午一點舉行，目的是正式計算並認可全美50州和華盛頓哥倫比亞特區認證過的總共538張選舉人票。

身兼參院議長的美國副總統潘斯，將在會議中開啟各州送來的選舉人票計算結果認證書，而後交給參眾兩院指定的計票人，接著計票人依字母順序朗讀各州認證書，從阿拉巴馬州開始，到懷俄明州結束，最後宣告各州的認證書「看來合格可信」。

●挑戰大選結果的程序為何？

任何國會議員都有權懷疑州選舉人票不可信，但須有一名參議員和一名眾議員書面聯名，才能正式對一個州的選舉人投票結果提出異議，並使國會議員分成參眾兩院兩個群體就此討論並表決。討論和表決每一項異議的時間最多兩小時。最後，兩院分別表決，一項異議若在兩院都獲得簡單多數同意就算成立。

●國會會使任何異議成立嗎？

不會。民主黨控制的眾院料將反對任何異議，共和黨控制的參院中，也有許多共和黨人對挑戰大選結果持懷疑態度，共和黨團領袖更已承認拜登是總統當選人。

共和黨 拜登 參院

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