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死亡恐再飆…華大預測：美1月將有15萬人病歿

知名脫口秀主持人賴瑞金染疫 醫院中抗病魔

死亡恐再飆…華盛頓大學預測：美1月將有15萬人病歿

編譯陳韻涵／綜合2日電
隨著路聖誕新年假期過去，全美新冠疫情前景悲觀，專家預計1月新冠死亡人數將達新高，1月1日已有2000多萬人染疫。圖為內華達州一家醫院醫生正在醫院停車場臨時搭建的重症病房內診療病人。(Getty Images)
隨著路聖誕新年假期過去，全美新冠疫情前景悲觀，專家預計1月新冠死亡人數將達新高，1月1日已有2000多萬人染疫。圖為內華達州一家醫院醫生正在醫院停車場臨時搭建的重症病房內診療病人。(Getty Images)

截至2日晚間，全美新冠疫情死亡人數眼看就要破35萬大關，但根據華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)模組預測，1月將再有15萬人感染新冠病毒而歿，可能超越目前最高的上月7萬7500人死亡紀錄，恐怕會讓1月成為自新冠疫情在美爆發以來，死亡率最高的月份。

另方面，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)在接受「新聞周刊」(Newsweek)訪問時表示，確信部分私人機構將強制讓員工接種疫苗，且新冠疫苗接種證明「很可能」成為出國或就學的必備條件。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至2日，全美至少2038萬8141人確診、已知34萬9933人死亡，即將超過35萬人。該校統計指出，全美1日通報16萬606起新增病例，較前一天的22萬7000人少很多。

但新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據則表示，大型假期所致的通報落差是數據驟減的主因，相關通報數據造成的困惑可能要到1月中旬才會恢復正常。

公衛官員預測，未來幾個月將出現疫情以來最嚴重的情況，一如感恩節與聖誕節群聚後的疫情曲線飆升；病例在較冷的月份驟增，多與聚會移到病毒更容易傳播的室內相關。

新冠病毒追蹤計畫2日數據顯示，12萬3639人住院，其中2萬3152人在加護病房接受治療，當前住院人數與兩個多月相比，已增加163%，更超過去年4月中旬疫情高峰的一倍多。

美國新冠疫情惡化伴隨最初在英國發現的變種毒株在美現蹤，且部分病患無旅遊史，顯示變種毒株已在美擴散。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已緊急核准兩款疫苗讓優先群體接種，但佛奇曾表示，需要逾90%的人們接種疫苗才能達成群體免疫之效。

佛奇日前接受「新聞周刊」訪問，被問到接種新冠疫苗是否納入護照資訊，以及學校等地方層級會不會強制人們接種疫苗時答道：「任何做法都在考慮之列」。

佛奇已被延攬成為總統當選人拜登防疫團隊的首席顧問，他說：「這不是我能做的決定，但這些都在拜登團隊的考量範圍。」

聯邦政府最新報告顯示，美國近日新增確診病例大幅下降，多州對於新冠疫苗的不當處置及困惑也讓聯邦政府對優先群體注射疫苗而訂定的抗體目標嚴重落後。

聯邦政府原本允諾在2020年底前讓2000萬人免疫，並配送1200多萬劑莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfize)-BioNTech到各州，但各州實際上只有280萬人接種疫苗。

疫苗 疫情 佛奇

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