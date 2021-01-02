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突變？傳播？表現？病毒數？認識英國變種病毒4件事

編譯林梅婕／綜合2日電
佛州是美國發現英國變種新冠病毒的第三州。美方專家反對混合施打兩種不同的疫苗。圖為佛州邁阿密市的88歲恩施布克上月30日排隊接受施打輝端疫苗。(Getty Images)
佛州是美國發現英國變種新冠病毒的第三州。美方專家反對混合施打兩種不同的疫苗。圖為佛州邁阿密市的88歲恩施布克上月30日排隊接受施打輝端疫苗。(Getty Images)

英國新冠變種病毒陸續外傳，至少已有33個國家出現感染病例，美國也無法阻止變種病毒的入侵，已在三州現蹤；變種病毒增強的傳染能力導致英國的醫院人滿為患和死亡人數上升，使專家們擔心美國將複製此一模式，不僅提醒民眾應更加嚴格執行防疫措施，也開始深入研究變種病毒的起源和衝擊。

喬治城全球健康科學與安全中心病毒學者(Georgetown University)安潔拉‧拉斯穆森(Angela Rasmussen)強調：「只要我們堅守防疫的底線，我們就能降低變種病毒的傳播。」

然而，大多民眾對於新冠變種病毒的了解仍相當有限，「變種病毒有何不同」、「是什麼原因造成」、「為何傳染力更強」等疑問更是困擾許多民眾。

科學家仍研究病毒突變

紐約時報報導，與去年在中國武漢發現的新冠病毒相比，目前已至少有23種突變的變種病毒，但由於大部分變種病毒沒有比原本的病毒更具有攻擊人體的優勢，因此陸續被淘汰。

變種病毒傳播速度更快

自疫情爆發以來病毒就一直產生突變，但透過目前的研究顯示，名為「B.1.1.7」、來自英國最新變種病毒的傳染力，比以往的變種病毒都還要強；英國在9月發現變種病毒的感染案例，至今卻已占倫敦新增病例的60％。

僅管所處的環境相同，但病毒傳染力明顯加強許多，目前科學家對變種病毒的傳染力強度仍無法確切掌握，蘇格蘭聖安德魯大學(St. Andrews)傳染病專家席威克(Muge Cevik)表示：「因為現階段的數據仍存在許多可能性和偏差。」

病毒表現仍和以往相似

紐時報導也指出，目前看來變種病毒尚未使患者病症惡化或增加死亡率，不過由於病毒傳播的速度更快，死亡人數上升的趨勢恐怕也無法避免。

病毒的主要傳染途徑也沒有太大的改變，仍以飛沫傳染和空氣中的氣體分子為主，因此民眾外出時仍應隨時戴口罩，室內場所也盡可能保持通風。

患者體內恐增病毒數量

藉由英國初步對變種病毒感染案例的研究，患者鼻腔和喉嚨所含的病毒數比先前感染的患者還多；英國公共衛生署(PHE)臨床病毒學家基德(Michael Kidd)說：「我們所說的範圍是小至十倍，到大至1萬倍的量。」

雖然使變種病毒傳染力增強的可能性很多，但基德的研究卻透露其中一種可能，那就是當「帶原者身上有更多病毒時，就愈容易使病毒散播到空氣中」。

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