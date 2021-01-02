川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

德州東區聯邦法院1日駁回共和黨 籍德州聯邦眾議員高梅特等人發起的、施壓副總統潘斯推翻大選結果的訴訟，使總統川普 的國會盟友翻盤的最後一搏受挫。高梅特接受保守派電視頻道Newsmax訪問時表示會上訴。

法官克諾德在裁決中指出，原告在法律上並無資格就國會確認大選結果一事控告潘斯。克諾德寫道，沒有必要討論高梅特論據中的實質問題，因為高梅特沒有資格提告，所謂資格就是「受到個人損害，這個損害能在相當程度上追溯到被告的非法行為，而且很可能因為被告要求的救濟措施獲得矯正」。克諾德2018年獲川普提名。

紐約時報報導，川普得知司法部 代表潘斯訴請法院駁回這起訴訟後，不太高興，1日上午找潘斯談，說他很驚訝潘斯授意司法部這麼做。川普對顧問群更直言不諱，抱怨司法部沒跟他站在同一陣線。

根據1887年聯邦法律「選舉計算法」，潘斯將於6日主持國會聯席會議，以確認大選結果。高梅特與亞利桑納州的國會共和黨人和選舉人上月27日提告，要求法官給予潘斯「專屬權限」，拒絕承認總統當選人拜登在關鍵州獲得的選舉人票，並另行挑選挺川普的選舉人。

司法部去年12月31日表示，高梅特等共和黨國會議員無權要求法院，將副總統在聯席會議中的角色從僅具儀式意義，擴充為有權拒絕承認選舉人票，這等於否定選舉計算法。

國會聯席會議6日舉行時，高梅特和同黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利將聯手，使參眾兩院討論是否該否決關鍵州的選舉人票結果，預期最長會討論兩小時，而後表決拜登是否勝選。

由於參院多數共和黨人料將認證大選結果，而眾院由民主黨控制，高梅特與霍利的翻盤努力注定失敗，不過，潘斯依程序將宣告川普敗選，等於跟拒絕承認敗選的川普作對。

參院共和黨人對川普陣營致力翻盤冷眼旁觀，甚至表明輕蔑的態度，眾院共和黨人倒是相當支持。高梅特在法律文件中說，140多名眾院共和黨人有意拒絕認證拜登勝選。