川普否決國防授權法被推翻 推文批可悲

總統川普否決2021年度國防授權法案，接連被參眾議院推翻。（路透）

美國總統川普 否決2021年度國防授權法案，先被民主黨掌控的聯邦眾議院推翻，今天又被所屬共和黨 居多數的參議院推翻，是他任內首見。川普稍晚推文稱此結果「可悲」。

聯邦參議員罕見地在新年元旦這天開會，重新為這項法案進行表決，以81票贊成、13票反對的2/3絕對多數，推翻川普的否決決定。

美國總統有權否決國會通過的法案，但參眾兩院國會議員經重新表決，達2/3贊成推翻總統的決定，法案仍可通過。

川普過去8度動用否決權，這是首度被國會推翻。他原本可望成為繼1960年代的前總統詹森（Lyndon Johnson）之後，第一位動用否決權不曾被推翻的總統。

反對的13票包括7名共和黨人、5名民主黨人和獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）。

在新一屆國會於3日宣誓就職前，現屆國會的最後一場全會，也暫時終止了民主黨推動提高新型冠狀病毒疫情紓困支票金額的努力。眾議院日前通過將紓困支票金額從600美元 提高到2000美元，正如川普所願。

今天稍晚，川普針對參議院表決結果推文表示：「我們共和黨掌握的參議院錯失了擺脫第230條（Section 230）的機會，這項條文讓大型科技公司享有不受束縛的權力。可悲！！！現在他們只想給慘遭中國病毒蹂躪的民眾600美元，而不是這些人亟需的2000美元。不公平，也不聰明！」

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條保障科技企業不須替用戶發布的內容負責，且得以審查內容。川普長期抨擊這條規定，指稱科技企業扼殺保守派聲音。

路透社報導，共和黨籍國會議員多數時候都支持川普的決定，但自從他輸掉大選，他就抨擊這些議員並未毫無保留支持他提出的選舉舞弊控訴、不順應他的要求提高紓困支票金額，現在還推翻他的否決決定。

2021財政年度國防授權法案（NDAA FY21）規模達7400億美元，涵蓋範圍從採購船艦數量、軍餉到處理地緣政治威脅的方式，相當廣泛。

川普拒絕簽署這項法案，理由是條文中並未廢除某些社群媒體平台享有的法律保障，而且納入一條不允許軍事基地以南北戰爭時期南軍將領命名的條文。

參議院多數黨共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在表決前說：「過去59年來，我們年年通過這項法案，不管怎樣，我們都要完成第60年度的國防授權法案，在這屆國會於週日任期屆滿之前，讓它成為法律。」

民主黨籍眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）在聲明中形容，這次國會表決結果是對川普「魯莽侵犯美國軍事和國家安全的嚴厲訓誡」。

波洛西指責川普利用卸任前最後幾週「散播混亂」，並稱國會呼籲他「停止無謂掙扎又危險的破壞行為」。

此外，喬治亞州的兩個參議員關鍵席次將在5日舉行第2輪決選，將決定未來參議院由民主黨或共和黨掌控，而國會這次表決可能為喬治亞州選舉帶來影響。

尋求連任的喬治亞州現任參議員普度（David Perdue）和羅夫勒（Kelly Loeffler）一向堅定支持同黨的川普和軍方，但兩人今天都未參與表決。川普另一名忠實盟友、參議員葛理漢（Lindsey Graham）也未投票。

普度因接觸了新型冠狀病毒感染者，本周開始隔離。羅夫勒和葛理漢的發言人則未回覆記者提問。