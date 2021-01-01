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任內首次！川普否決國防授權法 相繼遭參眾兩院推翻

全美確診破2000萬例 加州逼近230萬例

國會兩黨團結反對 川普首嚐遭否決的嗞味

記者張聲肇／綜合報導
繼國會眾院之後，參院1日也推翻川普總統對國防支出法案的否決，讓川普在臨卸任前，碰到任內首次否決被推翻的窘境。圖為川普12月31日在佛州登上空軍一號，返回白宮。(美聯社)
繼國會眾院之後，參院1日也推翻川普總統對國防支出法案的否決，讓川普在臨卸任前，碰到任內首次否決被推翻的窘境。圖為川普12月31日在佛州登上空軍一號，返回白宮。(美聯社)

川普總統否決國防授權法案，1日遭國會參院以83票對13票推翻，這是繼眾院本周稍早322-87推翻總統否決後，川普任內首度嚐到國會兩大黨團結反對總統的滋味。

川普明知國會共和黨議員針對7400億元的國防支出授權法案，不會聽他的，還批評「懦弱無力的共和黨領導階層」，如果推翻他的否決權，就是「怯弱、可恥」的一群懦夫「全面向科技大咖臣服。」

他要共和黨和民主黨協商出「更好的版本」，附帶譴責社群媒體壓制保守派言論的條文，不然就立即換「更有種的領導班子」來對付民主黨。

帶頭抗拒的就是參院多數黨領袖麥康諾，堅持要在國會會期3日結束前，通過事關替三軍加薪3%、維持並加強美國軍力的國防授權法；他說，國會已連續59年通過類似法案，「不管用什麼方法，我們一定要第60次通過這年度預算法案。」

舉凡新武器的研發、戰備訓練、軍方人事，特別是軍事建設費用，非經國會通過本法案，不能撥款進行，國會兩院領袖因此和總統翻臉。

麥康諾說，法案不僅照顧「志願披上戰袍的英勇男女」，也是「反映美國人民保家衛國決心，展現國安優先事項抉擇的絕佳機會。」

佛蒙特州無黨派國會參議員桑德斯(Bernie Sanders)和民主黨參院領袖舒默提出動議，想延遲推翻總統否決的投票。桑德斯說，先投票表決新冠疫情紓困案，是否把家戶救濟金額從600元提高為2000元，再來表決是否推翻川普的否決。麥康諾運用議事規則，縮短辯論時間，逕先表決國防預算法案，不必等到2日晚間「最後一刻」才表決。

川普否決法案的另一個理由是，法案准許以邦聯人物為名的軍事基地改名。但修理「自由派」科技公司和附和保守派「永懷邦聯人物」，顯然沒有通過年度國防預算重要。

過去四年來，共和黨議員鮮少就法案和川普作對，黨鞭也相當合作，壓下反對川普的聲音，不料在臨下台不到三個禮拜的執政末期，川普栽在國防支出法案。

川普 共和黨 預算

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