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佛州首例英國變種病毒個案 衛生官員：無旅遊史

記者顏伶如／綜合報導
佛羅里達州出現首例英國變種病毒，佛州衛生廳指出，這名20多歲男子沒有旅遊史。圖為一名抵達佛州坦帕機場的旅客。美聯社
佛羅里達州出現首例英國變種病毒，佛州衛生廳指出，這名20多歲男子沒有旅遊史。圖為一名抵達佛州坦帕機場的旅客。美聯社

佛羅里達州衛生廳指出，證據顯示州內出現首例英國變種病毒，民眾應持續遵守防疫準則。佛州衛生廳指出，佛州馬汀郡(Martin County)一名沒有旅遊史的20多歲男子，檢測發現感染英國變種病毒，衛生廳正與美國疾病管制與預防中心(CDC)密切合作中，對於案例感染展開調查。

拜登政權交接小組新冠病毒疫情顧問團成員之一、公共衛生專家葛萬德(Atul Gawande)接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，沒有旅遊史的民眾卻出現感染，意味著是在社區裡遭到感染。

葛萬德說，變種病毒感染力比較強，目前並沒有出現大規模傳染的情形，但接下來如果開始大量傳播，「就表示過去這段期間公共衛生專家們的各種防疫呼籲，民眾務必更加嚴格遵守，這是很重要的」。

佛州衛生廳31日晚間指出，以目前狀況來看，英國變種病毒案例的出現，對於新冠疫苗效果並無影響。

美國有線電視新聞網指出，美國出現第一例英國變種病毒是在科羅拉多州被發現，案例是一名20多歲男子，近期之內並沒有旅遊史。

另外，加州衛生主管官員本周稍早指出，一名住在聖地牙哥的30歲男性出現英國變種病毒。這名男子感染病毒期間並沒有住院，與其他人的社交互動非常有限。

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