世衛：COVID病毒有4變種 傳染力更強但症狀未更重

世界衛生組織（WHO）今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）迄今出現4支變種病毒 ，初步研究顯示，其中有些傳染力更強，但不會引發更嚴重症狀，也不改變現有診斷法。

世衛 說，自疫情初始就收到數起不尋常公衛事件通報，原因可能與新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種有關。

世衛照例評估，這些變種病毒在傳染力、臨床症狀和病情嚴重程度上，是否和原病毒有所不同，以及是否會影響因應對策，包括診斷、療法及疫苗。

世衛表示，先前通報的D614G突變病毒，以及近期通報在丹麥、英國 與北愛爾蘭和南非發現的變種病毒，在在引發各界關心及擔憂病毒變化所造成的影響。

世衛指出，2020年1月底或2月初發現一支SARS-CoV-2的變種病毒，在編碼棘狀蛋白（spike protein，S蛋白）的基因中出現D614G突變。數月間，這支突變病毒取代最早在中國發現的SARS-CoV-2病毒株，到了2020年6月成為全球最普遍流行的病毒株。

透過對人類呼吸道細胞和動物模型的研究發現，比起最早的病毒株，含有D614G變種的病毒株更容易感染和傳播，但不會引發更嚴重病症，或改變現有實驗室診斷、療法、疫苗或公衛防疫措施的有效性。

2020年8到9月，丹麥的北日德蘭（North Jutland）地區也發現一支變種病毒，先是在養殖水貂間感染，其後也傳染給人類。丹麥當局稱這支變種病毒為Cluster 5，它結合先前未曾發現的數種突變。

丹麥已展開初步研究。有人擔心，這支變種病毒可能造成人體中和病毒的能力減弱，這可能導致人體在自然感染病毒或接種疫苗後，產生的免疫保護力較小且持續時間縮短。

目前對於這支病毒感染者體內病毒中和能力的評估，研究還在進行中。截至目前，丹麥當局經過廣泛調查和監控後，僅在2020年9月確認12人感染Cluster 5，這支病毒似乎並未廣泛擴散。

2020年12月14日，英國當局向世衛通報一支變種病毒，命名為SARS-CoV-2 VOC 202012/01，內含23種核苷酸變異。從基因系譜來看，這支病毒與發現當時在英國流行的SARS-CoV-2病毒並無關聯，目前還不知道這支病毒如何產生及源於何處。

世衛表示，經過初步流行病學研究、模擬、系譜調查及臨床觀察，發現英國這支變種病毒的傳染力更強。

但初步分析也顯示，依據患者住院天數和28天內死亡率等標準來衡量，這支變種病毒與英國流通的其他SARS-CoV-2病毒株相比，並不會令病況更嚴重，也不會出現重覆感染不同病毒株的情況。

世衛還指出，由於全球採用的聚合酶連鎖反應（PCR）COVID-19檢測法大多鎖定多重目標，因此這支變種病毒預料對診斷力的影響不大。截至2020年12月30日為止，英國以外有31個國家或地區通報發現這支病毒。

世衛又說，2020年12月18日，南非當局也宣布發現一支新的SARS-CoV-2變種病毒，命名為501Y.V2，且這支病毒正迅速在南非3個省蔓延。

南非衛生當局是在11月16日為首的一週內，經例行定序程序發現一支SARS-CoV-2變種病毒，且它當時已大致取代在東開普省（Eastern Cape）、西開普省（Western Cape）和瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）流通的其他SARS-CoV-2病毒。

初步研究顯示，501Y.V2會攜載更高病毒量，這可能意味傳播力更強，但尚待進一步調查。此外，現階段並無明顯證據顯示，這支新變種病毒會造成更嚴重的病症或更糟的後果。

截至2020年12月30日，南非以外還有4國通報發現501Y.V2病毒。

世衛表示，SARS-CoV-2出現變種是可預期的事，重要的是繼續密切觀察新變種病毒對公共衛生的影響。

世衛說，變種病毒引發的任何傳染力增強，都會讓防疫變得更加艱難；而世衛目前建議的疾病管控措施仍然有效，也應該要因疾病出現更多變化而隨時加以調整。