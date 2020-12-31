麥康諾第三度擋下紓困金提案表決

聯邦參議院連續3天開會辯論眾院28日通過的2000美元紓困金案，共和黨參院領袖麥康諾（Mitch McConnell）31日第三度擋下民主黨提案，不讓全案交付表決。美聯社

美國聯邦參議院連續3天開會辯論眾院28日通過的2000美元紓困金 案，共和黨 參院領袖麥康諾 （Mitch McConnell）31日第三度擋下民主黨提案，不讓全案交付表決；本屆國會任期只到1月3日，參院院會新年不休息，明天下午（1月1日）繼續開會。

麥康諾說，民主黨提出的2000美元紓困金中，受益者包括了高所得家戶，「我們不必為了眾議院議長以民眾需要幫助為由，實現『富人的社會主義』，就要通過此案。」

無黨的參議員桑德斯（Bernie Sanders）表示，共和黨堅稱這提案是「富人的社會主義」，事實上，在最新的紓困金提案中，少於1%收到支票的人，收入在全美前5%，且他質疑過去共和黨控制的參議院也替富人減稅。

麥康諾30日表示，紓困金加碼案不可能在參議院快速通過；他31日說，不會將眾院紓困金案、廢除通訊端正法第230條與成立2020選舉（調查）委員會，共三項訴求分開處理。

民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）表示，要表決也行，民主黨議員都在這，但必須一項一項表決，不得包裹處理；共和黨堅持包裹處理，只為技術性否決紓困金加碼案。

舒默31日在院會提案表決2000美元紓困金案，麥康諾提出異議，擋下表決。

共和黨參議員葛理漢（Lindsey Graham）接受福斯新聞訪問表示，呼籲麥康諾在新國會開始後，同意就加碼案獨立表決。

力主國會通過紓困金加碼案的美國總統川普，31日下午搭機自佛州回到華府，並未對此推文表示看法。