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聯合國人權專家：川普特赦黑水公司人員已觸犯國際法

記者顏伶如／綜合報導
圖為黑水保全公司四名員工從左到右為：哈爾德(Dustin Heard)、利柏提(Evan Liberty)、史拉登(Nicholas Slatten)和史洛夫(Paul Slough)。美聯社
圖為黑水保全公司四名員工從左到右為：哈爾德(Dustin Heard)、利柏提(Evan Liberty)、史拉登(Nicholas Slatten)和史洛夫(Paul Slough)。美聯社

聯合國傭兵調查工作小組主席、人權問題專家艾巴拉克(Jelena Aparac)30日發表聲明指出，黑水保全公司(Blackwater)四名員工殺害伊拉克百姓而被定罪，川普總統卻予以赦免，明顯觸犯國際法。

黑水保全公司四名員工2007年在伊拉克擔任維安包商期間，在巴格達廣場肆意開火，造成14名手無寸鐵的伊拉克百姓死亡。黑水公司員工史拉登(Nicholas Slatten)，遭到一級謀殺罪定罪，史洛夫(Paul Slough)、利柏提(Evan Liberty)、哈爾德(Dustin Heard)則以蓄意殺人罪名定罪。

黑水公司負責人普林斯(Erik Prince)因維安人員謀殺伊拉克百姓案，2014年在聯邦法院遭到定罪。普林斯在聖誕節前也獲得川普赦免。普林斯的姊姊是川普政府教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)。

艾巴拉克在聲明中指出：「為黑水公司人員赦免就是蔑視公理正義，蔑視在尼蘇爾廣場(Nisour Square)遭到屠殺的受害者及家屬。」

艾巴拉克指出，日內瓦公約(Geneva Conventions)明文規定，各國政府必須對戰爭罪犯追究責任，就算這些罪犯是以私人保全包商身份犯下罪行，也不例外。

聲明中說，川普為黑水公司人員赦罪，違背美國遵守國際法的義務，在國際層次更是嚴重破壞人道法(humanitarian law)與人權。

川普宣布特赦普林斯等人時，白宮發表聲明稿指出，這波赦免受到美國大眾「廣泛支持」，共和黨籍國會議員也紛表贊同。

川普 美國 教育部

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