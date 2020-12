全美20州元旦起調高最低工資

康州一家餐館內,服務員正在招待顧客。(美聯社)

元旦日起,全美20州將調高最低工資,某些州時薪調升幅度超過1元,例如加州最低工資從時薪13元調至14元,待遇在全美各州排名第一,僅次於華府特區時薪15元的最低工資價碼。另外,新墨西哥州最低工資將從9元調高到10.5元。

為因應不斷走高的生活開銷,全美20州1月1日起調高最低工資,另有3州則在2021年之內分別跟進。

佛羅里達州原本時薪為8.56元,接下來將採兩階段調高最低工資,元旦先調為8.65元,到了2021年9月30日再調高到10元。

調整之後的最低工資價碼,加州的時薪14元在全美各州排名第一,其次依序為華盛頓州的時薪13.69元及麻州的時薪13.5元。

紐約州 工資調整提早於元旦日前夕的12月31日上路,由時薪11.80元調高到12.50元。紐約市最低工資則為時薪15元。

明尼蘇達州最低工資調整幅度只有8分,員工人數規模較大的僱主,從時薪10元調高到10.08元,小型僱主則從時薪8.15元調高為8.21元。

蒙大拿州調薪幅度則只有1角,從原本的時薪8.65元調為8.75元。

聯邦政府的最低工資標準,從2009年來一直維持在每小時7.25元。

總統當選人拜登選舉政見當中,包括將聯邦最低工資調高到時薪15元,美國有線電視新聞網(CNN)分析,拜登上台後如果面臨參院反對,這項構想恐難實現,但拜登可以發布行政命令,要求聯邦政府承包商為勞工 提供時薪15元待遇。

低收入勞工在這波新冠疫情當中,受到經濟打擊最為慘重。柏克萊加大(University of California-Berkeley)勞工研究與教育中心(Center for Labor Research and Education)主任賈克布斯(Ken Jacobs)分析,許多服務業的低薪勞工,疫情期間持續工作,其中許多勞工是在有著染疫高風險的崗位。

他說:「這波調薪將受到低薪勞工高度歡迎,許多家庭受到疫情影響,生活陷入困難。」

調高最低工資後,全美20州2021年的時薪待遇為:阿拉斯加州 (10.34元)、亞歷桑納州(12.15元)、阿肯色州(11元)、加州(14元)、科羅拉多州(12.32元)、佛羅里達州(第一階段8.65元,第二階段10元)、伊利諾州(11元)、緬因州(12.15元)、馬里蘭州(11.75元)、麻州(13.50元)、明尼蘇達州(10.08元)、密蘇里州(10.3元)、蒙大拿州(8.75元)、新澤西州(12元)、新墨西哥州(10.5元)、紐約州(12.5元)、俄亥俄州(8.8元)、南達科他州(9.45元)、佛蒙特州(11.75元)、華盛頓州(13.69元)。