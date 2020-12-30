靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)

曾經預測川普 2016年會選上總統的英國 知名預言家漢密爾頓-帕克(Craig Hamilton-Parker)，揭示了他對2021年世界大事的預言：他警告伊朗和以色列將爆發戰爭，歐盟 將在英國脫歐後面臨分崩離析困境，敗選後的川普總統會找到更大的影響力。

漢密爾頓-帕克聲稱自己曾在2017年預言全球未來會發生流感大流行，也料中川普2016年會當選美國總統、英國會退出歐盟；現在這位靈媒預言，2021年將充滿戰爭、疾病和政治醜聞。

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漢密爾頓-帕克表示，英國脫歐後，2021年經濟將短暫回落，但隨後會穩步改善，經濟會表現良好；歐盟反而面臨更不確定的未來，開始分崩離析，更多歐盟成員國可能會退出此經濟集團。

他說：「美國和歐洲經濟將步履蹣跚，並拖累全球其他經濟體。英國脫歐後，歐盟的解體將自2021年開始。」

漢密爾頓-帕克並預言，中東地區的伊朗和以色列將爆發戰爭；今年稍早一名伊朗高級核科學家遇刺，很快將矛頭指向以色列，兩國向來不友好，緊張局勢將在2021年沸騰，以色列將在沙烏地阿拉伯不太可能的支持下，攻擊伊朗核設施。

漢密爾頓-帕克也預言，敗選後的川普，2021年不會放棄任何機會，聲勢還會再起，「川普不會就此消失，聲勢反而更大。」

漢密爾頓-帕克預料，川普將對宗教產生更大興趣，共和黨與川普將繼續聲稱選舉舞弊，繼續把事情吵到高等法院，但不會成功；川普電視台(Trump TV)將推出並迅速流行，福斯電視將達成播放川普電視節目的協議。