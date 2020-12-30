我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺害近百人 美國史上最殘暴連續殺人魔病亡

靈媒預言2021年：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

記者胡玉立／綜合報導
川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)
川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)

曾經預測川普2016年會選上總統的英國知名預言家漢密爾頓-帕克(Craig Hamilton-Parker)，揭示了他對2021年世界大事的預言：他警告伊朗和以色列將爆發戰爭，歐盟將在英國脫歐後面臨分崩離析困境，敗選後的川普總統會找到更大的影響力。

漢密爾頓-帕克聲稱自己曾在2017年預言全球未來會發生流感大流行，也料中川普2016年會當選美國總統、英國會退出歐盟；現在這位靈媒預言，2021年將充滿戰爭、疾病和政治醜聞。

➤➤➤盲眼龍婆預言 2021年「一條龍」將稱霸全球

漢密爾頓-帕克表示，英國脫歐後，2021年經濟將短暫回落，但隨後會穩步改善，經濟會表現良好；歐盟反而面臨更不確定的未來，開始分崩離析，更多歐盟成員國可能會退出此經濟集團。

他說：「美國和歐洲經濟將步履蹣跚，並拖累全球其他經濟體。英國脫歐後，歐盟的解體將自2021年開始。」

漢密爾頓-帕克並預言，中東地區的伊朗和以色列將爆發戰爭；今年稍早一名伊朗高級核科學家遇刺，很快將矛頭指向以色列，兩國向來不友好，緊張局勢將在2021年沸騰，以色列將在沙烏地阿拉伯不太可能的支持下，攻擊伊朗核設施。

漢密爾頓-帕克也預言，敗選後的川普，2021年不會放棄任何機會，聲勢還會再起，「川普不會就此消失，聲勢反而更大。」

漢密爾頓-帕克預料，川普將對宗教產生更大興趣，共和黨與川普將繼續聲稱選舉舞弊，繼續把事情吵到高等法院，但不會成功；川普電視台(Trump TV)將推出並迅速流行，福斯電視將達成播放川普電視節目的協議。

大選結束至今，仍有部分挺川選民對結果憤恨不平，或備感失落。圖為30日在佛州西棕櫚...
大選結束至今，仍有部分挺川選民對結果憤恨不平，或備感失落。圖為30日在佛州西棕櫚郡一川粉在川普車隊經過的路邊高舉「川普贏了」的標語。(Getty Images)

川普 歐盟 英國

上一則

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

下一則

殺害近百人 美國史上最殘暴連續殺人魔病亡

延伸閱讀

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
共和黨反對加碼 紓困金案再陷僵局

共和黨反對加碼 紓困金案再陷僵局
一洲焦點／川普不講武德？從音樂劇「漢密爾頓」看總統難產

一洲焦點／川普不講武德？從音樂劇「漢密爾頓」看總統難產
川普政府將禁止馬來西亞森那美種植園棕櫚油進口

川普政府將禁止馬來西亞森那美種植園棕櫚油進口

熱門新聞

1張圖看疫情：美確診破1951萬例 紐約州逾95萬

2020-12-30 03:00
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

2020-12-29 20:43
眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer，圖)24日早晨迅速推出2000元紓困現金支票提案，卻被共和黨籍眾議員立即擋下。霍耶表示，這項提案與川普的要求吻合。歐新社

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2020-12-24 11:25
川普總統和第一夫人梅蘭妮亞，本周末在佛州海湖莊園過聖誕節。(路透)

川普再籲發2000元 批錯在中國

2020-12-25 22:02
科學家初步推測，聚乙二醇是造成新冠疫苗過敏反應的原因，但仍需進一步釐清。歐新社

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

2020-12-26 08:48
「紐約郵報」原本力挺川普總統，然而27日頭版以斗大標題對川普喊話寫道：「別再鬧了！」副標則為：「你已經選輸了，這是可以挽救名聲的辦法。」(截自紐約郵報)

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

2020-12-29 19:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…

姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…
剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡

剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉