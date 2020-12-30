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共和黨反對加碼 紓困金案再陷僵局

記者張文馨／華盛頓報導
共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）30日再度在院會否決2000美元紓困金提案，並稱這是「不切實際、擴大國家財政負擔」。美聯社
共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）30日再度在院會否決2000美元紓困金提案，並稱這是「不切實際、擴大國家財政負擔」。美聯社

為了2000美元紓困金，美國國會直到新年前夕還在開會。共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）30日再度在院會否決2000美元紓困金提案，並稱這是「不切實際、擴大國家財政負擔」。

美國總統川普27日晚間簽署包含新冠紓困案在內的撥款法案後，聯邦政府著手發放600美元紓困支票給民眾，川普敦促國會通過補充方案，讓紓困金由600美元提高到2000美元；財政部長米努勤（Steve Mnuchin）29日晚在推特發文表示，「最快就在今天晚上款項就能匯入民眾的戶頭，下周都將持續發放。」

民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）連續兩日提案要求參議院快速通過2000美元紓困金的提案，遭麥康諾拒絕；難得與美國總統川普意見一致的無黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）在院會敦促表決時，背後就放著川普的推文截圖海報「$2000 ASAP!」。

桑德斯質疑，為何不能表決，即便共和黨人反對，也能在院會投反對票啊。

但麥康諾掌握參議院多數，他說，參議院只會考慮小幅度、針對性的援助，不是直接借錢廣發補助。

為了安撫川普的怒氣，麥康諾29日晚間將紓困案和廢除通訊端正法第230條、調查選舉舞弊一起包裹處理；他向民主黨叫陣，指民主黨不敢處理其他兩項議題。

民主黨已表態拒絕成立選舉舞弊委員會，也反對廢除通訊端正法第230條。

紓困金 美元 參議院

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