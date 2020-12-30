共和黨密蘇里州聯邦參議員霍利將否決選舉人團投票結果

圖為共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)。美聯社

參眾兩院訂於1月6日確認選舉人團會議投票 結果，在多位共和黨 籍聯邦眾議員紛紛表示屆時將幫忙川普 總統推翻選舉結果之後，共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)30日接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，當天將否決選舉人團投票結果。

到目前為止，霍利是第一個跳出來表示將挑戰選舉人票結果的共和黨籍聯邦參議員。率領眾院共和黨議員將於1月6日發動挑戰選舉結果的阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)日前表示，將拒絕承認拜登勝出的六州投票結果。

霍利受訪時說：「在確認選舉人投票結果之前，我必須提出來的事實是，某些州並沒有遵守他們的州法，特別是賓州。」他指出，國會應該針對選舉舞弊指控啟動調查，並且為維護選舉制度公平公正訂定規範，「但國會卻到現在都沒有這麼做」。

各州選舉人已於12月14日的選舉人團會議完成投票，總統當選人拜登獲得306張選舉人票，川普則獲232張選舉人票。參眾兩院1月6日確認選舉人團投票結果的議程，將由副總統潘斯主持 。

霍利加入共和黨籍聯邦眾議員挑戰選舉人票結果的行列之後，根據法律規定，眾議院、參議院接下來均須針對是否承認拜登勝選交付表決。

美國有線電視新聞網分析，霍利挑戰選舉人票結果，無法改變川普敗選事實，只能達到拖延議事程序的目的；共和黨在眾議院發起的推翻選舉結果，到頭來勢必被掌握多數優勢的民主黨打回票，多位共和黨籍參議員則已指出，挑戰選舉結果並無好處，只是為川普毫無基礎的選舉陰謀論持續提供炒作舞台。

報導指出，霍利搶先表態之後，接下來可能有其他共和黨籍聯邦參議員跟進，如此一來將讓參院共和黨團高層大感頭疼，陷入尷尬處境，必須投票表明究竟效忠川普，還是服從選民投票結果。

消息人士指出，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在過去這段時間裡，私下呼籲共和黨同僚對於眾院共和黨團的動作切莫隨之起舞。參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune)甚至在公開談話中，反對共和黨國會同僚挑戰大選結果，後來遭到川普推特發文反批。