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600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

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600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

記者顏伶如／綜合報導
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)

新冠疫情爆發期間，聯邦政府第二次為民眾發放金額600元紓困現金支票，領取條件與今年3月通過的「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案」(CARES Act)資格一樣，都是年收入7萬5000元以下，夫妻合併報稅則是家庭年收入15萬元以下。

財政部長米努勤(Steve Mnuchin)29日晚在推特發文寫道：「最早就在今天晚上款項就能匯入民眾的戶頭，下周都將持續發放。」

財政部已發聲明指出，納稅人如果原本就已設定退稅直接匯入戶頭，最快29日晚間就會收到紓困支票，至於傳統式的紙本紓困支票，30日起將會寄出。米努勤在推文中指出，民眾在本周稍後可上網查詢紓困支票發放進度：http://IRS.gov/GetMyPayment

財政部表示，符合領取資格的民眾並不需要採取任何行動，就會收到紓困現金支票。倘若國會同意將紓困支票金額調高，財政部將盡快將差額補足。

眾院撥款委員會指出，年收入超過標準時，每超過100元紓困現金支票金額將遞減5元。個人年收入超過8萬7000元、家庭年收入超過17萬4000元者，便不符合領取紓困支票資格。

相較之下，「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案」的規定為，個人年收入9萬9000元以上、家庭年收入超過19萬8000元者，無法領取紓困支票。

「稅務基金會」(Tax Foundation)估算，全美收入排行榜裡，處於基層的八成民眾，幾乎都可領到最新回合發放的紓困現金支票。

單身或夫妻合併報稅的民眾如果年收入超過發放門檻，但育有未滿17歲以下兒女，每名孩童將可收到600元紓困金

規模9000億元疫情紓困法案規定，只要兒女是符合國稅局(IRS)「兒童抵稅」(Child Tax Credit)報稅規定的「合格兒童」(qualifying children)，每名孩童就可收到600元紓困金。「兒童抵稅」定義為尚未過17歲生日的兒童。

國稅局將依照納稅人2019年度的報稅稅表，計算紓困現金支票金額。因此，如果是國稅局報稅期之後才屆滿17歲，即2020年下半年剛過17歲生日的青少年，都有資格收到600元紓困金。

已成年的被撫養兒女，例如絕大多數的大學生，將不符合領取紓困金的資格。報稅時被列為被撫養人的老年人、身心殘障者，也不符合600元紓困金領取資格。

這次紓困支票的發放，有「混合身分」(mixed-status)的移民家庭也能領取。舉例來說，其中一名配偶尚未拿到綠卡，或只有一名配偶擁有有效的社會安全號碼都能領取支票，今年稍早的紓困支票則將這些家庭排除在外。

紓困金 支票 報稅

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