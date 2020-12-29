歐洲反中情緒蔓延 華爾街日報揭捷克挺台內幕

捷克參議長維特齊率團抵達桃機（2） 捷克參議院議長維特齊（前）8月底率團訪台，班機抵達桃園國際機場，維特齊揮手向現場媒體致意。中央社

中國 日益強勢，歐洲反彈聲浪四起。華爾街日報披露，捷克判定駭客替中國竊取對台立場等資料，參議院議長維特齊8月底率團訪台後，捷克官員不理會中方大使表達不滿的電話。

這則長篇報導細數歐洲對北京 態度轉向，往華府強硬對中路線靠攏。歐中談判多年的投資協定雖有望達陣，加深雙邊經貿關係，但歐洲已對中方併購企業與推展技術設下新障礙。

英國與法國削弱中國電信設備巨擘華為 技術有限公司在歐洲競爭的能力，德國對此態度審慎，但德國內部對歐洲依賴中國的討論愈來愈熱烈。今年夏季北京以港區國安法限縮香港自由後，歐洲聯盟成員國一致支持制裁中國，這在以往是不可思議的事。

中國國家主席習近平掌權之初，多數歐洲領袖主要將中國視為拓展市場的機會。自此反彈聲浪四起，特別是捷克與瑞典等小國，中國外交官強勢作風招來厭惡，商界領袖則憂心中國企業不公平競爭。

在瑞典，一名內閣部長11月將名為圖霍斯基獎（Tucholsky Prize）的文學獎頒給在中國入獄的瑞典籍書商桂民海後，中國駐瑞典大使桂從友警告斯德哥爾摩將承受經濟後果。

而在捷克，布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）友台作風引發北京不滿，導致布拉格愛樂（Prague Philharmonia）等音樂團體的中國巡演去年起陸續喊卡。中國駐捷克大使張建敏曾向捷克外交官說，此舉也是報復捷克揚言對華為設限。

張建敏還以親筆信警告時任捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）不要訪台，揚言雙方關係如不改善，外銷中國的鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）將受害。柯佳洛今年1月因心臟病猝逝，訪台未能成行，11架鋼琴賣給中國買主的交易仍告吹。

一名捷克富豪之後買下這批鋼琴，維特齊（Milos Vystrcil）8月底率領捷克政商學界共90人訪問台灣。

報導引述未具名官員說法表示，張建敏去電表達不滿時，一名捷克官員將話筒放在桌上，毫不理會張建敏的抱怨內容。

中國外交部應詢對捷克官員與相關團體近期行為表達「嚴重關切與強烈不滿」，指他們干擾涉及中國「核心利益」的議題。中方一向以核心利益稱呼台灣、西藏等涉及北京眼中主權與領土完整的領域。

據報導，捷克資安部門判定有人替中國駭進外交部電郵系統，研究捷克對西藏、台灣、香港等北京眼中敏感議題的立場後，捷克官員大吃一驚。2018年底，捷克下令政府數據不能再透過華為軟硬體傳輸。華為雖一再否認從事間諜行為，捷克官員仍擔心華為可能配合中方蒐集情報。

知情人士透露，張建敏隨後赴捷克外交部警告：捷克如不收回對華為的立場，中國觀光客將不再到訪，其他經濟後果將接踵而至。

捷克遊客人滿為患，布拉格原本就想減少觀光客，中方警告不但沒奏效，捷克官員還與美國白宮國家安全會議合作，將多位歐洲官員帶到布拉格參加一場資安峰會。中方代表沒有獲邀。

根據多位與會者說法，法國、德國與荷蘭部分官員擔心這場峰會將觸怒中國，但他們還是出席了。近年淪為中國眼中釘的澳洲代表在會中警告：北京正在懲罰我們，未來就輪到你們了。

歐盟去年3月在一份政策文件中未將中國稱作夥伴或競爭者，而是「系統性對手」（systemic rival）。報導引述知情人士說法表示，這項詞彙令中國駐歐盟外交官吃驚，他們甚至翻字典查詢「對手」，以利了解言外之意，並正式詢問歐盟是否將中國視為敵人。

習近平同月造訪歐洲，在巴黎會見法國總統馬克宏、德國總理梅克爾與時任歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）時，也有相同疑問。

在場官員回憶，「系統性對手」議題提起時，習近平面露不悅。為緩和緊張氣氛，榮科開玩笑說他的母國盧森堡太小、容不下所有戰犯，因此從未向中國宣戰。梅克爾也打圓場，指「系統性對手」是彰顯歐洲意識到中國實力與影響力與日俱增。

只有馬克宏直言不諱，向習近平說：「沒錯，你們就是對手。」

數週後，法國派遣一艘軍艦穿越台海，激怒北京。中方指控這艘名為「葡月號」（Vendemiaire）的巡防艦「非法進入中國的領海」。

但報導指出，反對北京也存在極限。中國經濟實力強大，多數國家可能無法施力過猛，許多地方指望北京資助基礎建設、提供2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，美國的歐洲盟友也常在對中政策上和華府不同調。

歐洲官員說，梅克爾致力與北京往來。她一直是歐中洽簽投資協定的重要驅力，推動在明年1月美國新任總統就職前談出結果。但中國市場力量在德國引發愈來愈多人憂心，部分歐盟議員也揚言杯葛歐中投資協定。