民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell，圖） 在院會表示，反對2000美元的紓困提案。紓困金額之爭成了美國總統川普與所屬政黨的茶壺風暴。美聯社

美國聯邦眾議院28日晚間通過每人2000美元的紓困金 案，共和黨 掌握多數的參議院 29日開會討論此事；參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell） 在院會表示，反對2000美元的紓困提案。紓困金額之爭成了美國總統川普與所屬政黨的茶壺風暴。

共和黨面臨內外夾擊，內有川普不斷催促加碼，外有民主黨人火速通過加碼案，要求參議院處理；當民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）提案要求參議院會一致同意眾院通過的2000美元紓困金案，麥康諾封殺這項提案，美股應聲下跌。

人在佛州度假打高爾夫球的川普在推特表示，「除非共和黨人自尋死路，而且這也是正確的作法，他們必須儘快批准2000美元的救濟，600美元是不夠的；另外，必須廢除第230條（通訊端正法第230條）不能讓大型科技公司偷走國家，不能讓民主黨人偷走總統選舉，給我硬起來！」

川普在推特批評共和黨領導層級放任糟糕國防授權法通過，是軟弱、陳腐。

麥康諾仍試圖安撫川普，雖然否決了紓困金加碼的提案，麥康諾說，參院將就國防授權法、廢除通訊端正法第230條與選舉公正性等案，通盤考量。

麥康諾表示，參議院明天將會投票決定，呼籲共和黨人投票推翻川普否決2021財年國防授權法（NDAA）的決定；麥康諾表示，提供給美國軍隊的資金不容出差錯。

路透報導，若要順利通過紓困金加碼，需要60位參議員同意，意味著至少需要12名共和黨人支持，目前有5人表態支持。