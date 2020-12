魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手

共和黨佛州聯邦參議員魯比歐28日晚間發表聲明表示,贊成川普為數千萬勞工家庭將紓困支票調高到2000元的提議。(美聯社資料照)

眾院民主黨團推動之下過關,讓紓困 現金支票 調高至每人2000元的法案,由眾院送交參院 之後,如今命運掌握在參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)手中。向來力挺川普總統的共和黨佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio),28日晚間發表聲明表示,贊成川普為數千萬勞工家庭將紓困支票調高到2000元的提議。

川普29日上午在推特發文寫道:「給我們偉大的人民2000元,不是600元!他們飽受中國病毒折磨已經很久了!!!」

參眾兩院21日先後表決通過規模9000億元疫情經濟紓困法案,內容包括為年薪7萬5000元以下民眾提供單次發放的600元紓困現金支票,27日晚間已獲一度因紓困支票金額過低而拒簽的川普簽署。

為了呼應川普要求,眾院民主黨團順勢推動俗稱「現金法案」(CASH Act)的「照顧美國民眾增援法案」(Caring for Americans with Supplemental Help Act)並於28日表決通過,參院訂於29日審議。

規模4640億元的「現金法案」為原本600元紓困現金支票增加1400元,讓紓困支票總額達到2000元,但開銷龐大恐讓國債壓力因此加重。

魯比歐在28日晚間聲明中說,雖然支持調高紓困現金支票,但也理解共和黨同僚對於政府預算大幅提高恐怕留下長期影響的憂慮。

他在聲明中說:「我們不能忽略的事實是,全國數千萬勞工家庭目前極需援助,國會應該立即通過立法,為每位民眾發放2000元紓困現金支票。」

華盛頓郵報分析,「現金法案」何去何從,參院只有幾天時間可以處理。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)28日晚間指出:「且容我聲明,如果麥康諾不同意以全院直接表決(up-or-down vote)為全國勞工階級提供2000元紓困現金支票,國會議員跨年夜就不准回家。」他強調:「我們應該善盡職責。」

麥康諾預計於29日中午的議程當中發言。參院少數黨領袖舒默(Charles E. Schumer)28日表示,將爭取讓法案在29日表決過關。然而,華盛頓郵報分析,如果有共和黨籍參議員反對,法案恐將受阻。