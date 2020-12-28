印媒：阿富汗破獲中國間諜小組 要求北京道歉

中國當局一直試圖說服阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani，圖）所領導的政府對維吾爾人相關案件保持沉默。美聯社

印媒報導，阿富汗國家安全局最近破獲中國間諜 小組，逮捕10名中國人；中國與塔利班等恐怖組織聯繫、操控恐怖活動行為曝光。阿富汗要求北京 道歉，否則將展開刑事訴訟。

印度斯坦時報（Hindustan Times）25日報導，根據阿富汗外交官和安全官員透露，阿富汗國家安全局10 日在首都喀布爾（Kabul）破獲一個中國間諜小組，10名中國人以涉嫌間諜活動和營運恐怖組織陸續被逮捕拘留。

據信，這個在阿富汗的中國間諜小組與中國國家安全部有關。

喀布爾一名高階外交官說，這是中國公民在阿富汗從事間諜活動首次被逮捕。在10名被捕的中國人中，至少有2人與恐怖組織哈卡尼網路（Haqqani network）保持聯繫，這個組織是阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）的重要力量。

過去中國不斷否認印度指控北京暗中支持恐怖主義，這次破獲行動首次證實中國與恐怖組織有聯繫，涉嫌支持和操縱恐怖活動。

阿富汗一名反恐官員指出，調查人員先逮捕中國公民李陽揚（Li Yangyang，音譯），在他住所搜出武器、彈藥與毒品K他命。

經調查，李陽揚7、8月以來一直為中國情報單位工作，他持續蒐集蓋達組織（Al-Qaeda）、塔利班和維吾爾人組織在庫納爾省（Kunar）和巴達克珊省（Badakhshan）活動的資料。

在李陽揚被捕的同一天，另一名在喀布爾經營餐廳的中國婦女夏紅（Sha Hung，音譯）也被逮捕，阿富汗國安局人員在夏紅住所起出爆裂物及其他犯罪工具。

反恐官員強調，李陽揚和夏紅一直都與哈卡尼網路保持聯繫。

之後，阿富汗國安局又陸續逮捕參與這個間諜小組的其他8名中國人。

新德里一名知情的外交官說，調查人員正在了解這個中國間諜小組的確切間諜活動，及其與巴基斯坦的任何可能聯繫；阿富汗安全機構內部研判，這個中國間諜小組正試圖在阿富汗建立一個假冒東土耳其斯坦伊斯蘭運動（Eastern Turkistan Islamic Movement，ETIM）的組織，並透過恐怖活動嫁禍給維吾爾人權運動者。

東土耳其斯坦伊斯蘭運動是新疆維吾爾人反抗中共專制統治尋求獨立的組織，北京一直以ETIM為藉口限制新疆維吾爾人的自由，美國日前才把ETIM從恐怖組織名單中除名。

在喀布爾和新德里的知情人士指出，中國當局一直試圖說服阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）所領導的政府對維吾爾人相關案件保持沉默。

但曾任阿富汗情報局局長的阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh），最近獲總統授權向中國駐喀布爾大使王愚簡報10名中國人被拘留狀況時，要求北京正式道歉，並承認違反國際準則和背叛喀布爾的信任，阿富汗政府可考慮赦免這10名中國間諜，否則將繼續刑事訴訟。