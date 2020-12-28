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紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

記者顏伶如／綜合報導
川普總統。美聯社
川普總統。美聯社

澳洲媒體大亨、億萬富豪梅鐸(Rupert Murdoch)旗下八卦報紙「紐約郵報」(New York Post)原本力挺川普總統，2016年是搶先支持川普參選的媒體之一，今年稍早也呼籲選民讓川普連任。然而，「紐約郵報」27日頭版以斗大標題對川普喊話寫道：「別再鬧了！」副標則為：「你已經選輸了，這是可以挽救名聲的辦法。」

「紐約郵報」社論董事會27日發表評論指出，川普應該承認這次大選已經敗給總統當選人拜登，不要繼續炒作聲稱大規模選舉舞弊、抹黑選舉結果的說詞，這些動作其實都是「黑暗的偽裝」。

社論寫道：「總統先生，我們了解您對敗選感到惱怒。但這條路如果持續走下去，終將導致毀滅。」

國會將於1月6日確認選舉人團14日的投票結果，到目前為止，多位支持川普的共和黨籍聯邦眾議員已經表態，屆時將對選舉人票投票結果提出質疑。

「紐約郵報」社論對川普隔空喊話指出，川普曾在推特發文指稱，只要共和黨員「有勇氣」，就能推翻大選結果而得以連任，「換句話說，您是在鼓吹著一場不民主的政變」。

根據媒體報導，「紐約郵報」是川普最愛的媒體之一。過去幾年來，川普各項政策普遍均獲得「紐約郵報」支持。今年稍早，「紐約郵報」公開支持川普連任，社論中也寫道，讓川普再做四年，「對美國來說是最佳選擇」。

關於選舉舞弊的指稱，「紐約郵報」社論分析，川普絕對有權要求調查選舉，「但我們必須講清楚，所有調查行動，都沒查出任何所以然」。

對於前任國家安全顧問佛林(Michael Flynn)建議川普援引戒嚴法，「紐約郵報」社論指出，佛林的提議等於叛國，「非常可恥」。

社論中指出，川普應該把注意焦點放在1月5日喬治亞州兩席聯邦參議員的複選上頭，因為這場選舉關係著共和黨能否保住參院多數席次；倘若川普持續散布選舉陰謀論，只會讓政治對手因此獲利，可以用來汙辱川普的政績。

川普選舉團隊並未針對「紐約郵報」社論發表評論。

川普 紐約 共和黨

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