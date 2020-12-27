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美對英旅客祭採檢要求 專家：如用鐵絲網防蚊

美對英旅客祭採檢要求 專家：如用鐵絲網防蚊

中央社／華盛頓26日綜合外電報導
美國疾病管制暨預防中心（CDC）已對來自英國的旅客宣布新檢疫措施，但CDC內部專家的研究發現，新規在遏止英國發現的新變種病毒傳播上，恐怕作用不大。Getty Images
美國疾病管制暨預防中心（CDC）已對來自英國的旅客宣布新檢疫措施，但CDC內部專家的研究發現，新規在遏止英國發現的新變種病毒傳播上，恐怕作用不大。Getty Images

美國疾病管制暨預防中心（CDC）已對來自英國的旅客宣布新檢疫措施，但CDC內部專家的研究發現，新規在遏止英國發現的新變種病毒傳播上，恐怕作用不大。

法新社報導，美國CDC規定，自28日起，從英國搭機前來美國的旅客，都必須附上登機前72小時內的2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）採檢陰性證明。

美國CDC本月24日宣布新規時表示：「額外的篩檢規範，將強化我們對美國民眾的保障，改善他們的健康安全，並確保負責任的國際旅遊。」

然而，美國有線電視新聞網（CNN）報導，據美國CDC本身COVID-19因應小組的研究人員說，出境前3天的篩檢報告作用不大，病毒傳播風險只能減少5至9%。

賓夕法尼亞大學傳染性疾病專家歐菲特（Paul Offit）表示，新採檢要求有如架設鐵絲網來防蚊。

COVID-19篩檢往往揪不出剛染疫的病例。這是因為染疫之初病毒量不足以被檢測出來，導致這些人明明感染病毒，篩檢結果卻是陰性的。

貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）的感染性疾病專家霍泰茲（Peter Hotez）說，「起飛前72小時進行採檢將會產生很多漏網之魚」，且英國早在3個月前就出現新變種病毒，它可能已經在美國國內傳播。

然而，根據美國CDC科學家11月報告，搭機當天的採檢可能更有效果，傳播風險可大減37%至61%。CDC這份報告是根據數學模型所得，且未經過同儕審查。

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