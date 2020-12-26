伊利諾州保齡球館響槍聲 3死3傷 槍手隨機攻擊被捕

唐卡特保齡球館。取材自臉書

伊利諾州 一間保齡球館26日晚間發生槍擊 案，一名男子在球館裡開火，至少打死三人、槍傷三人後，被警方逮捕；根據初步調查，槍手是隨機開槍攻擊，並沒有固定目標。

來源：KMOV St. Louis YouTube

這起槍擊案發生在洛克福市(Rockford)的唐卡特保齡球館(Don Carter Lanes)；該市位於芝加哥 西北部，距芝加哥約80哩。

該市警局長歐謝(Dan O'Shea)在記者會上說，嫌疑人已被捕；他也表示，至少有兩名中槍者是青少年；歐謝也沒有透露槍手或傷亡者的進一步訊息，不過他表示現場已被控制住，警方在逮捕槍手時也沒有開槍。

當地媒體Rockford Register Star報導，2020年是該市字1965年保存紀錄以來，凶殺案死亡人數最多的一年，共有35人喪命，打破1996年31人喪生於凶殺案的紀錄。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，唐卡特保齡球館附設有餐廳，但在伊利諾州防疫規定下，保齡球館須關閉；餐廳只能從上午6時到晚間11時間在戶外營業；報導說，目前不清楚為什麼球館會開放。

國家氣象局的紀錄顯示，當晚洛克福市的氣溫僅約華氏20度。