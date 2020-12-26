疑自殺炸彈…63歲男涉田州爆炸案 日前轉移房產

大批聯邦檢調人員26日持搜索狀到田州涉案人華納的住所搜索證物。(Getty Images)

田納西州 納許維爾市聖誕節 當天發生的爆炸案調查26日出現突破，聯邦調查局(FBI )大批探員當天上午到納許維爾市郊區安提阿(Antioch)一棟價值16萬元的房屋，試圖尋找25日聖誕節清晨發生在納許維爾AT＆T大樓外休旅車大爆炸案嫌疑人。

這場聖誕節爆炸案被認為可能是「自殺炸彈」爆炸；有消息顯示，現場已找到屍體，當局也表示他們沒有在尋找其他嫌疑人。

爆炸動機不明 警搜索嫌疑人住所

納許維爾視美國的鄉村音樂聖地，聖誕節大爆炸破壞了當地數十座建築物；爆炸發生迄今，調查人員接獲逾500項線索和線報，但爆炸動機仍然不明。FBI探員派克(Jason Pack)向媒體表示，聯邦和地方執法機構調查人員收到調查相關訊息後，前往安提阿的一棟房屋，並將與該房屋相關者視為嫌疑人。

根據Google Map在2019年5月拍下的圖片，停在該棟住宅後院的休旅車，與聖誕節爆炸案中爆炸的休旅車相仿。

而根據郡縣紀錄，63歲的華納(Anthony Quinn Warner)在11月25日簽下一份權利轉讓地契，將財產以0元的價格，把房子轉給住在洛杉磯的29歲女子米雪兒·史溫(Michelle Swing)；史溫的簽名並未出現在當日產權移轉紀錄中。

但史溫告訴每日郵報(DailyMail.com)，她對此項財產轉移一無所知；她說，「在田納西州，可以在未經他人同意或未簽名情況下將財產抵押給他人。」

房產轉移一女 她拒答與華納關係

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)則報導，華納去年也曾以權利轉讓地契，將另一處位在安提阿貝克敦路(Bakertown Road)的房屋轉給了史溫。史溫拒絕透露她是否見過華納或與他有親戚關係，她只說，「有人告訴我把所有情況直接交給FBI。」

調查當局沒有指認任何嫌犯身分，但未婚的華納姓名已出現媒體報導中。新聞周刊(Newsweek)報導，當局將比對華納母親的DNA，以確定他是否與炸彈現場發現的人體組織相匹配。

聯邦調查局表示，正調查可能與有關的許多個人，調查有進展跡象。目前並未發現其他爆炸裝置，表示對附近沒有任何積極威脅。

FBI孟菲斯(Memphis field)辦事處負責科涅斯基(Douglas Korneski)在26日下午的記者會上表示，「全案還要花點時間。我們的調查組正在查看每條線索，了解是誰做了這件事以及原因為何。」

這起爆炸案迄今確知傷者有三人。同時，由於AT＆T中心辦公室受爆炸影響，通訊基礎設施受到破壞。田納西州、肯塔基州和阿拉巴馬州的警察應急系統及納許維爾COVID-19社區熱線和部分醫院系統仍無法使用。