拚全民免疫！名人接種增信心 高達73%願打疫苗

經過專家社會名流勸說，全美願意接受新冠疫苗注射的人數增加，有助達到全美集體免疫的功能。圖為在加州洛杉磯大學的呼吸法專家達特，16日接受注射疫苗。(美聯社)

新冠肺炎疫苗 開始研發以來，就不斷有懷疑論及陰謀論者宣傳抗拒接種疫苗的消息，甚至引發兩黨對立情緒；但過去幾周，疫苗逐漸從假設變為現實，加上許多政治人物及名人公開接種，多項民調 顯示，大眾對於疫苗的信心增加，許多人如今願意接種疫苗，比率甚至高達73%；全球目前已注射420萬劑，其中美國 占了194萬劑，往實現全民免疫的目標邁進。

蓋洛普(Gallup)民調、凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)和丕優研究中心(Pew Research Center)調查發現，願意接種新冠疫苗的人數從夏季的50%成長到超過60%，其中一項民調的受訪者接種意願甚至達到73%，這是公衛專家表示足以形成全體免疫的標準。

抗拒接種疫苗的聲浪並未消失，相關錯誤訊息和懾人警告在社群媒體上流竄。

最顯著的抗議聲浪來自鄉村地區的30歲到49歲居民，德州A&M公共衛生學院(A&M School of Public Health)西南鄉村健康研究中心(Southwest Rural Health Research Center)學者卡拉漢(Timothy H. Callaghan)表示，鄉村居民大多為保守派或共和黨人，這些人出現明顯抗拒接種疫苗的情況。

鄉村地區人口多為移民和臨時工，許多人沒有高等教育文憑，甚至高中都沒讀，因此可能漠視防疫科學。

聯邦疾病防治中心(CDC)顧問小組20日開會時表示，願意接種疫苗的風氣和抗拒接種疫苗的聲浪不相上下，難以預測公眾對於疫苗的接種意願。

不過，有一股強烈的防疫觀念，在疫情加劇之際迅速成形；凱瑟家庭基金會發現，近75%的美國人現在離開家會戴口罩。

這項改變反映了近期的疫情事件，諸如聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權兩款疫苗使用，臨床試驗證實疫苗效能高達95%，以及近期新增確診及死亡率飆升。

阿拉斯加退休小學教師、68歲的喬安納‧巴尼斯(Joanne Barnes)說：「一旦輪到我可以接種疫苗，我會第一個去排隊！我很期待且寄予厚望。」

CDC表示，美國的疫苗14日起優先讓醫護人員接種，迄今已打194萬劑。

美國本周將配送510萬劑輝瑞-BioNTech疫苗，以及600萬劑莫德納疫苗，這兩種疫苗都需要間隔數周再接種第二劑。