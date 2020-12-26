我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊利諾州保齡球館響槍聲 3死3傷 槍手隨機攻擊被捕

拚全民免疫！名人接種增信心 高達73%願打疫苗

拚全民免疫！名人接種增信心 高達73%願打疫苗

編譯陳韻涵／綜合26日電
經過專家社會名流勸說，全美願意接受新冠疫苗注射的人數增加，有助達到全美集體免疫的功能。圖為在加州洛杉磯大學的呼吸法專家達特，16日接受注射疫苗。(美聯社)
經過專家社會名流勸說，全美願意接受新冠疫苗注射的人數增加，有助達到全美集體免疫的功能。圖為在加州洛杉磯大學的呼吸法專家達特，16日接受注射疫苗。(美聯社)

新冠肺炎疫苗開始研發以來，就不斷有懷疑論及陰謀論者宣傳抗拒接種疫苗的消息，甚至引發兩黨對立情緒；但過去幾周，疫苗逐漸從假設變為現實，加上許多政治人物及名人公開接種，多項民調顯示，大眾對於疫苗的信心增加，許多人如今願意接種疫苗，比率甚至高達73%；全球目前已注射420萬劑，其中美國占了194萬劑，往實現全民免疫的目標邁進。

蓋洛普(Gallup)民調、凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)和丕優研究中心(Pew Research Center)調查發現，願意接種新冠疫苗的人數從夏季的50%成長到超過60%，其中一項民調的受訪者接種意願甚至達到73%，這是公衛專家表示足以形成全體免疫的標準。

抗拒接種疫苗的聲浪並未消失，相關錯誤訊息和懾人警告在社群媒體上流竄。

最顯著的抗議聲浪來自鄉村地區的30歲到49歲居民，德州A&M公共衛生學院(A&M School of Public Health)西南鄉村健康研究中心(Southwest Rural Health Research Center)學者卡拉漢(Timothy H. Callaghan)表示，鄉村居民大多為保守派或共和黨人，這些人出現明顯抗拒接種疫苗的情況。

鄉村地區人口多為移民和臨時工，許多人沒有高等教育文憑，甚至高中都沒讀，因此可能漠視防疫科學。

聯邦疾病防治中心(CDC)顧問小組20日開會時表示，願意接種疫苗的風氣和抗拒接種疫苗的聲浪不相上下，難以預測公眾對於疫苗的接種意願。

不過，有一股強烈的防疫觀念，在疫情加劇之際迅速成形；凱瑟家庭基金會發現，近75%的美國人現在離開家會戴口罩。

這項改變反映了近期的疫情事件，諸如聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權兩款疫苗使用，臨床試驗證實疫苗效能高達95%，以及近期新增確診及死亡率飆升。

阿拉斯加退休小學教師、68歲的喬安納‧巴尼斯(Joanne Barnes)說：「一旦輪到我可以接種疫苗，我會第一個去排隊！我很期待且寄予厚望。」

CDC表示，美國的疫苗14日起優先讓醫護人員接種，迄今已打194萬劑。

美國本周將配送510萬劑輝瑞-BioNTech疫苗，以及600萬劑莫德納疫苗，這兩種疫苗都需要間隔數周再接種第二劑。

疫苗 美國 民調

上一則

英變種病毒入侵美洲 加拿大已查到2例 無旅遊史

下一則

疑自殺炸彈…63歲男涉田州爆炸案 日前轉移房產

延伸閱讀

歐盟國家27日開打疫苗 德國、匈牙利等國搶先1天

歐盟國家27日開打疫苗 德國、匈牙利等國搶先1天
莫德納疫苗首例 波士頓醫師心悸暈眩送醫 有貝類過敏史

莫德納疫苗首例 波士頓醫師心悸暈眩送醫 有貝類過敏史

封面故事／新冠疫苗接種 專家：愈早打愈好

封面故事／新冠疫苗接種 專家：愈早打愈好
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

熱門新聞

1張圖看疫情：全球確診破8000萬

2020-12-26 13:25
財政部長米努勤。(美聯社)

米努勤：美國人下周就能領到600元

2020-12-21 10:42
眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer，圖)24日早晨迅速推出2000元紓困現金支票提案，卻被共和黨籍眾議員立即擋下。霍耶表示，這項提案與川普的要求吻合。歐新社

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2020-12-24 11:25
國會20日敲定9000億美元紓困計畫，將為備受新冠病毒疫情打擊的經濟提供最新的援助。（路透）

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

2020-12-20 20:40
川普總統和第一夫人梅蘭妮亞，本周末在佛州海湖莊園過聖誕節。(路透)

川普再籲發2000元 批錯在中國

2020-12-25 22:02
川普。（路透）

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

2020-12-22 20:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因
何炅陷收禮風波 大咖好友全噤聲…

何炅陷收禮風波 大咖好友全噤聲…