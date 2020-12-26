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接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

防變種新冠！日政府宣布1月底前禁外國旅客入境

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

編譯林奇賢／綜合外電
科學家初步推測，聚乙二醇是造成新冠疫苗過敏反應的原因，但仍需進一步釐清。歐新社
科學家初步推測，聚乙二醇是造成新冠疫苗過敏反應的原因，但仍需進一步釐清。歐新社

在全球開始接種輝瑞-BioNtech的新冠疫苗之際，有民眾施打後通報出現過敏反應，目前科學家認為，引發這些過敏反應的罪魁禍首，可能是聚乙二醇（PEG）。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，截至12月19日，全美接種輝瑞疫苗的27萬2,001人中，已有六例通報引發嚴重過敏。之前英國也已出現至少兩人接種後有過敏症狀。

輝瑞疫苗導致的嚴重過敏反應包括：呼吸困難、臉部與喉嚨腫脹、心跳過快、全身起嚴重的皮疹、頭暈乏力。

華爾街日報報導，科學家於是開始盯上聚乙二醇，認為這種化合物可能是造成過敏反應的潛在原因，不過衛生當局說，他們仍在調查當中，並計劃進一步研究這個議題。其他藥物中的聚乙二醇，鮮少引發過敏反應。

過敏與免疫學家表示，聚乙二醇引發過敏的情況相當罕見，且部分人可能是在施打輝瑞疫苗後對其他東西起過敏反應。很多產品都有聚乙二醇，例如化妝品、食物與藥物。有些疫苗的成分中，也有類似聚乙二醇的化合物。

美國食品藥物管理局（FDA）生物學評估與研究中心負責人馬克斯（Peter Marks）表示，「我們還只是推測，但疫苗成分之一的聚乙二醇，與過敏反應有關，儘管這並不常見」。他也說，FDA也計劃「非常密切地」關注莫德納疫苗的施打情形，因為莫德納疫苗的成分也有聚乙二醇。

CDC如今表示，對這兩種疫苗任一成分有嚴重過敏病史者，不應接受疫苗接種。在施打第一劑疫苗後就出現嚴重過敏反應者，就不應施打第二劑。

CDC建議，對任何其他疫苗或注射劑有嚴重過敏反應者，仍可施打新冠疫苗，但應事先知會醫療工作者，以評估施打疫苗的益處與發生過敏反應的風險。

CDC表示，曾對食物、寵物、口服藥物發生嚴重過敏反應者，沒有理由不能接種新冠疫苗。

CDC也說，民眾在接種疫苗後，應觀察15分鐘，看有無出現不良反應；有過敏病史者則應觀察30分鐘。

過敏 疫苗 CDC

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