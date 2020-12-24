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CDC估1月中旬前42萬死 加州確診破200萬例 44天增100萬

編譯郭宣含／綜合24日電
根據華盛頓大學的模型預測，美國4月前恐有逾56萬人死於新冠肺炎；圖為在加州Roseville一家醫院的ICU病房，醫生在治療一名重症患者。(美聯社)
根據華盛頓大學的模型預測，美國4月前恐有逾56萬人死於新冠肺炎；圖為在加州Roseville一家醫院的ICU病房，醫生在治療一名重症患者。(美聯社)

加州新冠肺炎確診24日突破200萬人，成為全國首個跨過這個慘淡里程碑的州，而且僅花44天便新增100萬例；而華盛頓大學的「衛生指標與評估研究所」(IHME)預估全美新冠病歿人數恐在明年4月1日前達56萬7000人；聯邦疾病防治中心(CDC)23日則預測，全美明年1月16日前恐有近42萬人染疫病歿，都顯示美國的疫情短期內沒有緩和的跡象。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至24日晚間，全球新冠肺炎確診7929萬1727例，死亡174萬439人；美國確診1863萬4141例，死亡32萬8849人。

約翰霍普金斯大學數據顯示，加州首先達到黯淡里程碑，成為全國第一個新冠確診逾200萬例的州；加州自1月以來確診人數累計達201萬157人，至少2萬3635人病歿。

•292天達100萬例  僅44天逾200萬例

加州在今年1月25日發現首例確診後，花了292天達到100萬人確診，但僅44天後就累積超過200萬例。

加州公共衛生局(California Department of Public Health)統計，加州新冠確診單日新增3萬9070例，低於12月中單日新增5萬4000例的高峰；單日死亡人數增至351人，比起上周新高稍有緩和；加州單日新增427名住院病患，累計共有1萬8875人住院，其中有3962人在加護病房，雙雙寫下新高。

加州過去一周陽性率趨緩，從高峰13.3%降至12.6%，24日當天則為12.1%；加州州長紐森(Gavin Newsom)表示，新增趨緩是個好消息。

• 22州7天平均新增病歿人數高於上周

全美新冠肺炎23日新增確診22萬8131例與3359人病歿，全國22州過去一周平均新增病歿人數高於前一周平均，德州兒童醫院的醫師霍特茨(Peter Hotez)24日認為，這些新冠病患本可免於死亡，「我們有能力阻止這些死亡，我們推出疫苗、戴口罩和保持社交距離，只要讓每個人再多忍幾周就好。」

IHME最新疫情模型預測指出，如果各州放寬防疫規定，全美新冠病歿人數恐在明年4月1日前爆增至73萬1000人，不過推出疫苗後可望挽回3萬3000條人命，若疫苗更快推出則可救回4萬5000人。

IHME指出，全美戴口罩比率升至74%，若能擴大至95%，則可在4月前減少4萬9000人病歿。

CDC23日公布全國36個預測疫情模型，全美新冠肺炎一周病歿人數恐在1月16日攀升達37萬8000例至41萬9000例。

加州疫情嚴重，確診病例已突破200萬；24日在Mission Hills一間養老...
加州疫情嚴重，確診病例已突破200萬；24日在Mission Hills一間養老院， Juliet Babayan結束探視後，隔著玻璃窗向胞姊Violet Bonyad及照護人員揮手告別。(Getty Images)

加州 新冠肺炎 疫情

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