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紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

編譯季晶晶／綜合外電
眾院少數黨領袖麥卡錫傳出說，眾議院議長波洛西試圖通過法案，提高國民紓困金到2000美元的努力會失敗。(路透)
眾院少數黨領袖麥卡錫傳出說，眾議院議長波洛西試圖通過法案，提高國民紓困金到2000美元的努力會失敗。(路透)

根據參加美國共和黨眾議員非公開通話的一位人士透露，眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）周三告訴共和黨同僚，眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）試圖通過法案，把發給每位國民600美元紓困金提高到2000美元的努力將會失敗。

美國總統川普周二說，希望國會周一晚間通過的抗疫紓困法案能提高發放給個人的款項。波洛西迅速回應說，民主黨本來的提案就是2000美元，只是被共和黨人以不願意財政赤字擴大為由擋下，如今既然川普要求，那就加回去。

她計畫美東時周四上午9時舉行形式議事期（pro forma session）會議表決，尋求無異議通過將個人援助款由600美元加到2000美元，但只要一名眾議員反對就過不了關。目前還不清楚是麥卡錫打算自己阻擋，或有其他共和黨議員反對。如果波洛西無異通過的要求被擋，她與副手必須做出決定，是否要在眾院全會進行唱名表決。

對兩黨共同支持的2.3兆美元政府支出法案，川普除要求更高的個人援助款外，還有一大堆怨言。該法案包括抗疫紓困的9000億美元，以及直至本年度終了的聯邦政府支出1.4兆美元。波洛西表示，川普應簽署此案。他必須在12月28日之前簽署，以防當天午夜過後政府撥款終止。

目前還不清楚，如果川普真的拒絕立法，國會共和黨籍議員是否會投票推翻他的否決。

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