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一洲焦點／年底能拿到紓困金嗎？進擊的病毒、大選陰謀論

美議員警告密克羅尼西亞 中國承建海底光纜有風險

中央社雪梨23日綜合外電報導

路透社檢視過的信件顯示，美國知名議員警告太平洋盟邦密克羅尼西亞聯邦，若中國支持的企業華為海洋在招標過程中削價勝出，恐使一項敏感的太平洋海底光纜計畫面臨安全風險。

美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）及盧比歐（Marco Rubio）在9月18日的信中，警告密克羅尼西亞聯邦（Micronesia），中國可能藉由投標進入這項海底光纜計畫，以發動「間諜和地緣政治脅迫行動」。

路透社上週報導，針對世界銀行（World Bank）和亞洲開發銀行（Asian Development Bank）資助的這項7260萬美元海底光纜計畫，華為海洋（Huawei Marine）提交的競標價格比兩家對手低20%以上。

華為海洋近期才從華為技術有限公司（Huawei Technologies Co Ltd）分拆出來，目前多數股份由蘇州亨通光電科技有限公司持有。

華府已敦促世界各國政府，應將華為技術有限公司排除在外，不讓該公司提供關鍵基礎設施。華府指控華為將把數據交給中國政府作為蒐集情報之用，華為一貫否認這項指控。

兩名知情人士告訴路透社，這項光纜計畫旨在改善偏遠太平洋島國密克羅尼西亞聯邦、諾魯（Nauru）和吉里巴斯（Kiribati）的通訊，只是這項計畫在投標評估階段陷入僵局。

在路透社上週報導後，中國外交部發言人汪文斌指稱，美國在抹黑中國企業。中國外交部發言人趙立堅今天駁斥克魯茲及盧比歐的指控是謊言。

華為海洋及亨通光電科技未對路透社的詢問作出回應。公司文件顯示，華為技術投資有限公司（Huawei Tech Investment Co）仍持有華為海洋一小部分股份。

克魯茲及盧比歐這次致函之前，美國大使館曾發報告給太平洋各島國，警告不要給予華為海洋這份合約。

克魯茲及盧比歐在兩人簽署的信中指出，給予華為海洋這份合約，「將使我們國家間的關係嚴重複雜化，阻礙美國外交官和人員與貴國政府互動」。

信中提及：「中共對華為等公司進行補貼，以確保他們的報價低於所有競爭對手，然後利用這些公司設置的基礎設施，推展中共的間諜和地緣政治脅迫行動。」

這項光纜計畫將提供比衛星大出許多的數據容量，之所以特別敏感，是因為這項計畫意在連結HANTRU-1海底電纜，這條電纜主要由美國政府使用，而且通到美國重大軍事資產所在的屬地關島。

華為海洋的競標對手、隸屬芬蘭諾基亞公司（Nokia）的阿爾卡特海底網路（Alcatel Submarine Networks）發表聲明表示，若是得標將準備展開這項計畫。

第3家競標公司日本資訊科技企業NEC未提供其提案訊息。

華為 美國 中國

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