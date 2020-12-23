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美遭駭拜登要嚴懲俄羅斯 莫斯科反譏有恐俄症

中央社莫斯科23日綜合外電報導
俄羅斯今天批評，未來的拜登政府患有「恐俄症」，因為拜登承諾，將針對美國政府部門遇駭，嚴懲俄羅斯。Getty Images
俄羅斯今天批評，未來的拜登政府患有「恐俄症」，因為拜登承諾，將針對美國政府部門遇駭，嚴懲俄羅斯。Getty Images

美國總統當選人拜登不到一個月就將入主白宮，俄羅斯今天批評，未來的拜登政府患有「恐俄症」，因為拜登承諾，將針對美國政府部門遇駭，嚴懲俄羅斯。

拜登（Joe Biden）對俄羅斯的立場，可望比現任總統川普（Donald Trump）強硬。川普2016年就任時，因俄羅斯介入替他助選的指控而飽受困擾。

俄羅斯總統普亭是最後向拜登勝選道賀的國家領導人之一，他是在11月3日大選結束6週後，才表達恭賀之意，並說他願與拜登「合作」。

不過普亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者，克里姆林宮預料，未來對美關係「不會有正面發展」。

俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）發表大同小異的評論，直言俄羅斯對美國下任政府的預判。

他接受俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）訪問表示：「我們絕不指望有好事發生，對於職涯仰賴恐俄症以及抹黑俄羅斯的人，還要對他們抱持美好期待，那就奇怪了。」

美國近來指控俄羅斯，對美國政府機構大舉網攻，俄羅斯則予以否認。

拜登昨天表示，這類的駭客攻擊不能「不了了之」，承諾他明年1月20日就職後，將隨即展開報復。

拜登指控川普，淡化此次網攻的嚴重性。

俄羅斯 拜登 美國

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