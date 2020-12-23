我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國又發現新變種病毒 感染者有南非旅遊史

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

CNN：川普政府考慮赦免沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼

記者顏伶如／綜合報導
川普政府考慮赦免沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼(Mohammed bin Salman，圖)。美聯社
川普政府考慮赦免沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼(Mohammed bin Salman，圖)。美聯社

消息人士透露，川普政府考慮赦免沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼(Mohammed bin Salman)。沙爾曼遭前任沙國情治單位高層官員賈布里(Saad Aljabri)向美國聯邦法院提告，指控派遣暗殺小組企圖將他滅口。

賈布里今年8月向華府特區美國聯邦區域法院提告指出，華盛頓郵報沙裔特約記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)2018年10月在伊斯坦堡遇害之後，沙國王儲沙爾曼派遣殺害卡舒吉的同一支暗殺小組到加拿大，企圖以相同手段取他性命。

原為沙國情治單位高層官員的賈布里與美國情報單位關係良好，曾與美方情報人員聯合對抗恐怖行動，他也是先前王儲、沙國國王姪子納伊夫(Mohammed bin Nayef)的得力助手。納伊夫2017年遭罷黜，沙爾曼則從原本排在第二的繼承順序晉升王儲。賈布里逃出沙國之後，流亡到加拿大。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，根據賈布里身邊人士提供資料，國務院本月對賈布里律師團寄發多項詢問，並表示取得訊息將能協助美國高層官員決定是否建議司法部給予沙爾曼王儲赦免。

司法部拒絕對報導發表評論，國務院官員則說，不便針對正在進行中的訴訟發言。

59歲的卡舒吉2018年10月2日進入沙國駐伊斯坦堡領事館之後便人間蒸發。土國調查結果指向卡舒吉在領事館內遭謀殺分屍。美國後來則宣布制裁涉及卡舒吉謀殺案的17名沙烏地阿拉伯籍官員。

美國有線電視新聞網報導，雖然美國情報單位認定沙爾曼下令殺害卡舒吉，但川普總統對於沙爾曼的堅定支持不曾改變。

華盛頓郵報報導，國務院詢問賈布里律師團的問題，包括為何賈布里指控沙爾曼涉入企圖殺人滅口的計畫，要求盡可能提供與沙爾曼有關的所有行動具體細節。

美國 國務院 司法部

上一則

美疾管中心：英國新變種病毒株可能已在美傳播

延伸閱讀

無懼川普放話不簽署紓困案 美股早盤走高

無懼川普放話不簽署紓困案 美股早盤走高
議員遊說川普 太空軍司令部選址德州

議員遊說川普 太空軍司令部選址德州
紓困金600元 川普嫌少打回票…要求增至2000 否則不簽

紓困金600元 川普嫌少打回票…要求增至2000 否則不簽
1月6日國會確認大選結果 川普死忠者密謀杯葛

1月6日國會確認大選結果 川普死忠者密謀杯葛

熱門新聞

阿拉斯加州首府朱諾發生醫護人員施打輝瑞藥廠的新冠疫苗後，出現嚴重過敏反應的案例。圖為民眾16日在安格拉治的阿拉斯加醫療中心接種疫苗。(美聯社)

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

2020-12-17 02:29
規模9000億的新紓困法案幾近達成協議，包括發放第二張聯邦紓困支票。(美聯社)

9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

2020-12-17 02:30

1張圖看疫情：全球破7800萬確診 美逾32.2萬死

2020-12-23 03:00
參院當務之急是在年底前通過新一輪紓困法案。(美聯社)

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

2020-12-17 22:50
財政部長米努勤。(美聯社)

米努勤：美國人下周就能領到600元

2020-12-21 10:42
美國總統川普。路透

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

2020-12-16 07:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？
老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！