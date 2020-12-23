美疾管中心：英國新變種病毒株可能已在美傳播

美國疾病管制暨預防中心說，由於英國和美國間持續開放旅行，新變種病毒株可能已在美國出現，只是迄今未被檢測到。圖為洛杉磯新冠肺炎篩檢站。取材自安納杜魯新聞社

美國 疾病管制暨預防中心（CDC ）今天表示，國內尚未檢測到在英國 發現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒株，但它可能已在未經察覺情況下於國內傳播。

這種新病毒株據信傳染力更強，目前已橫掃倫敦及英格蘭東南部地區，引發英國祭出新一波旅遊限制及封鎖措施。根據CDC，倫敦最近感染病例中，這種新病毒株占60%。

CDC發表聲明指出：「英國和美國間持續開放旅行，加上英國當前感染病例中新變種病毒株非常普遍，增加了境外移入的可能性。」

CDC表示：「由於美國的感染病例只有一小部分已測定基因序列，新變種病毒株可能已在美國出現，只是迄今未被檢測到。」

CDC聲明提及，美國染疫病例中「只有約5萬1000例已測定病毒基因序列」。截至今天下午2時許，美國累計有1823萬6598人染疫。

CDC聲明與美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）的說法一致。他今天告訴美國廣播公司（ABC）談話性節目「早安美國」（Good Morning America），新病毒株「確有可能」已在美國出現。

佛奇指出：「當在英國這種地方已有此等數量的傳播，你真的需要假定它（新病毒株）已在此（美國）出現。它確實不是首要病毒株，但若它已在此出現，我絕對不會驚訝。」

CDC寫道，「我們不知道」為何此變種病毒株會出現，衛生當局呼籲，面對這種新病毒株時應謹慎行事，而非恐慌。