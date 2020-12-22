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抨擊川普淡化駭客攻擊 拜登：「我將嚴肅面對」

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抨擊川普淡化駭客攻擊 拜登：「我將嚴肅面對」

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統當選人拜登22日發表全國性演說。(美聯社)
美國總統當選人拜登22日發表全國性演說。(美聯社)

美國總統當選人拜登22日發表全國性演說，指近日美國面臨的大規模網路攻擊是國安威脅，但川普政府至今並沒有告訴國人攻擊方是誰、攻擊事件的全貌，或造成影響的實際範圍；川普沒把這當成優先要務，「但是我會。」

影片來源：YouTube CNBC頻道

儘管川普日前宣稱「狀況受控」，拜登表示，「沒有看到狀況受控的證據，一個都沒有。」他也批評，川普對數位安全不上心，將相關官員降級、甚至開除，還淡化攻擊事件的嚴重性。

拜登表示，目前還有很多訊息未知，國務卿龐培歐（Mike Pompeo）和司法部長巴維理（William Barr）第一時間都說是俄羅斯所為，但至今政府仍沒有確切找出駭客是誰。

拜登表示，這起攻擊事件已經給美國國安造成巨大風險，這是一起計畫周全且精心安排，以複雜工具實施的攻擊事件，聯邦政府疏於防範或準備不足讓其得逞。

拜登並未直接表示，「就是俄羅斯發動駭客攻擊美國。」但他在選舉前就曾說，中國是最大挑戰，俄羅斯是最大威脅。

拜登說，他保證找到這起攻擊事件的源頭，並採取必要步驟確保有人為此負責；也肯定兩黨國會議員都在第一時間大聲撻伐這起攻擊，新政府將在兩黨支持下，共同對抗這些威脅。

拜登 美國 川普

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