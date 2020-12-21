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美聯社：9000億紓困恐不夠 各行各業仍需更多援助

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美聯社：9000億紓困恐不夠 各行各業仍需更多援助

記者顏伶如／綜合報導
遭到新冠疫情衝擊而陷入困境，多數中小企業都認為新一輪紓困金額太少太遲，幫助有限，擔心明年如何生存。圖為伊利諾州Niles市區今年5月至今，商家被迫關門休業的情況。(美聯社)
遭到新冠疫情衝擊而陷入困境，多數中小企業都認為新一輪紓困金額太少太遲，幫助有限，擔心明年如何生存。圖為伊利諾州Niles市區今年5月至今，商家被迫關門休業的情況。(美聯社)

兩黨議員周末期間達成協議的規模9000億元疫情經濟紓困法案，將對疫情衝擊之下生計遭受重創的數千萬家庭及企業提供援助，但美聯社報導分析，美國經濟仍然無法脫離疫情陰影，最近一波疫情升高更讓許多商業活動幾乎戛然而止，聯邦政府勢必在不遠的將來還需要進一步提供協助。

報導指出，聯邦政府接下來是否還有更多紓困動作，何時可能推出，目前都是未知數。

兩黨領袖20日磋商成功的紓困法案，內容包括對失業勞工提出補助津貼、為小企業提供紓困貸款，以及為民眾發放600元紓困現金支票。法案當中裡也對租屋族提供保護，避免流落街頭。

從政府預算角度來看，紓困法案裡則沒有對各州或地方政府提供協助。疫情爆發以來，某些地方政府及州政府機關在稅收驟降、預算緊縮情況下被迫裁員、減少服務項目，更加拖累美國經濟。

經濟學者認為，過幾個月後，隨著新冠疫苗施打逐漸普遍，新冠病毒獲得控制之後，美國經濟可望出現強力回升，各行各業紛紛重啟運作，展開大規模招聘，就業市場欣欣向榮，消費者則又可以隨心所欲花錢。

不過，在經濟榮景再度出現之前，這次國會推出的紓困法案內容，對於許多財務困難的家庭及企業來說有如杯水車薪，如果國會議員不願在明年初繼續推出下一回合紓困計畫，這些家庭與企業將難以支撐。已經趨於兩極化的貧富不均，富有家庭與弱勢家庭之間的差別，將變得越來越嚴重。

牛津經濟公司(Oxford Economics)首席美國經濟分析師達科(Gregory Daco)指出：「一點點紓困總比什麼援助都沒有來得好。這是正面的發展，但金額卻不夠從現在支稱到明年春末或夏初，而疫情則必須等到那個時候，才可能出現起色。」

總統當選人拜登之前表示，1月20日宣誓就職後，很快就會推動另一波紓困計畫。拜登的發言引來共和黨國會議員批評，參院共和黨團便指出，既然新冠疫苗已經問世，政府已經沒有必要再推出更多紓困動作。

國會21日晚急速表決通過9000億元的新紓困法案，為疫情重創的美國經濟提供再一波...
國會21日晚急速表決通過9000億元的新紓困法案，為疫情重創的美國經濟提供再一波新紓困措施，川普總統表示將迅速簽字，民眾下周就收到現金補助。(Getty Images)

紓困 疫情 美國

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