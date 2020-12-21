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政權交接前持續擴大對中限制 龐培歐緊咬中共侵害人權

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政權交接前持續擴大對中限制 龐培歐緊咬中共侵害人權

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo，圖）21日透過聲明表示，擴大對中共官員的簽證限制，無論其在何處侵害人權；「美國清楚表示，不歡迎侵犯人權的加害者。」美聯社
美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo，圖）21日透過聲明表示，擴大對中共官員的簽證限制，無論其在何處侵害人權；「美國清楚表示，不歡迎侵犯人權的加害者。」美聯社

美國政權交接之際，川普政府仍持續加大對中國的限制力度，美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）21日透過聲明表示，擴大對中共官員的簽證限制，無論其在何處侵害人權；「美國清楚表示，不歡迎侵犯人權的加害者。」

龐培歐表示，中國獨裁統治者對其人民言論、宗教或信仰、結社、和平集會權利等自由，實施嚴厲限制；美國不歡迎這類加害者。

龐培歐表示，將依據「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act），對參與或共謀侵犯人權的中國官員，實施簽證限制，這些人的家人也可能受到額外限制。

龐培歐表示，此舉表明美國政府決心要求中國共產黨為其越來越多壓迫人民的行為負責；美國政府今年就已經對參與新疆人權可怕迫害事件、限制進入西藏地區，以及對香港自治權的破壞等中共官員，實施簽證限制和經濟制裁。

龐培歐表示，今天的行動適用於所有中共官員，無論他們在何處侵害人權。

龐培歐說，美國與為和平爭取權利的受壓迫人民站在一起，包括維權律師許志永、成都「秋雨聖約教會」的主任牧師王怡、民運人士黃琦、維吾爾學者伊力哈木·土赫提（Ilham Tohti）、民主倡議者黎智英，和藏語教育行動者扎西文色（Tashi Wangchuk）；美國呼籲立即釋放這些人，並敦促中共當局尊重其人民根據「世界人權宣言」所享有的人權和基本自由。

美國 龐培歐 中國

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