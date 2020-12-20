疫苗第2波誰先打？CDC諮委：75歲以上、特定職業

CDC的專家組20日建議下波新冠疫苗的施打者，應是75歲以上的人，以及急救人員及必要行業從業者。圖為佛州護士16日在布羅瓦郡一家養老院為88歲的雷皮老太太施打新冠疫苗。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )預防接種諮詢委員會(ACIP)顧問小組20日建議，第二波優先接種新冠肺炎疫苗 對象為75歲以上長者和第一線必要員工，目前已送交CDC等待最後評議；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已核准輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)兩種新冠肺炎疫苗，但當前疫苗的供應數量仍不足以讓所有人接種，需由當局建議優先接種對象，大多數美國人要再等幾個月才能接種，受疫情重創的長照機構21日起讓住戶和職員接種疫苗。

CDC小組20日以13票對上1票通過「1B階段」(Phase 1B)計畫，建議讓以下4900萬人優先接種新冠疫苗，其中約3000萬人為第一線應變人員、教師，食品、農業、製造業、郵務、大眾運輸和雜貨店的勞工，以及1900萬名75歲以上的老人。

FDA目前已核准輝瑞及莫德納兩種新冠肺炎疫苗，首波輝瑞與德國夥伴BioNTech的疫苗配發與接種計畫被稱作「1A階段」(Phase 1A)計畫，對象為健康照護機構員工及養老院等長照機構的居民。

CDC的預防接種諮詢委員會需要建議特定群體接種疫苗的原因很簡單，目前尚無足夠疫苗供所有人接種。

委員會成員凱瑟琳‧多林(Kathleen Dooling)表示，考量此限制「必須做艱難選擇，工作小組成員強烈支持盡快向每個人提供疫苗」。

美國多數地區的療養院 21日起讓脆弱的老人接種疫苗；截至20日，美國已知1781萬9583人確診，其中超過78萬7000人為療養院職員及居民，另有31萬7588人病歿，其中至少三分之一為老人。

許多療養院為防疫而禁止訪課探視居民，讓長者在疫情期間更顯孤寂。

華盛頓特區當局表示，療養院大多住戶及醫護人員21日起正式開始接種疫苗，但也有些人可能要等到28日；官員解釋，這是因為大部分養老機構都採用聯邦政府的計畫與連鎖藥妝店合作，由CVS或Walgreens等提供疫苗接種的服務。

聯邦藥局合作計畫(Federal Pharmacy Partnership)21日起實施，協助各轄區長照中心接種輝瑞疫苗；CDC發言人克瑞絲坦‧諾德隆德(Kristen Nordlund)表示，國內超過1100個長照中心將於21日同步讓優先對象接種疫苗。