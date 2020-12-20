解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

國會20日敲定9000億美元紓困計畫，將為備受新冠病毒疫情打擊的經濟提供最新的援助。（路透）

國會20日敲定9000億美元 紓困計畫，為備受新冠病毒疫情打擊的經濟提供最新的援助，預計21日交付表決。以下整理這項方案為美國 民眾帶來哪些聖誕大禮。

●直接發放600美元支票給每位大人和小孩

●提高失業救濟福利 ，包括每周加發300美元

●推出2840億美元薪酬保護計畫，包括將適用資格擴大到非營利組織和地方報社、電視台及廣播電台，還會提供150億美元給活動場地租賃業者、獨立電影院和文化機構，並提供200億美元用於特定的災害補助金

●提供820億美元給大學院校，包括為更新校舍的冷暖空調系統提供資助，以緩輕病毒傳播，也會提供100億美元用於兒童照護

●提供450億美元運輸補助，包括150億美元用於本國客運航空業者，以補貼員工薪資，和為運輸系統提供140億美元補助，也為各州負責維護的高速公路提供100億美元資金，以及提供10億美元補助給美國鐵路公司（Amtrak）

●提供250億美元租屋補貼，給支付房租有困難的家庭，和延長房東勒令房客搬家的寬限期

●提供130億美元食物補助

●擴大聯邦政府對大學學費的補貼（Pell Grant），約有50萬名新申請者可望受惠，並對150萬名學生提供最大限度的福利