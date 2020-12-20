莫德納疫苗運離倉庫 全美加速擴大接種行動

待莫德納疫苗配送至美國超過3700個地點後，將快速擴大疫苗接種行動的規模。路透

美國 正加速配送第2支獲得批准的新冠疫苗 。今天一早，生技公司莫德納的疫苗開始從倉庫出貨，準備送往全美醫護設施。

物流公司麥克森（McKesson Corp.）美東時間6時過後不久發布聲明表示，已經開始運送美國食品暨藥物管理局（FDA）18日批准的莫德納疫苗，以及接種疫苗的輔助工具組。

美國上周已開始施打輝瑞大藥廠（Pfizer）的疫苗。待莫德納疫苗配送至全美超過3700個地點後，將快速擴大疫苗接種行動的規模。

政府計劃本週配送590萬劑莫德納疫苗和200萬劑輝瑞疫苗。

相關疫苗須施打兩劑，美國原本野心勃勃要在年底前為2000萬人施打第一劑，但陸軍上將柏納（GustavePerna）昨天告訴記者，這項目標可能會拖到1月的第一週才能達成。

柏納表示，莫德納公司昨天把疫苗從生產廠房運至麥克森公司經營的倉庫，準備裝貨並送上卡車；疫苗明天將開始陸續送達醫謢人員手中。

製藥公司Catalent Inc位於印第安那州布魯明頓（Bloomington）的設施，充斥著莫德納疫苗的藥瓶。現在麥克森公司將從肯塔基州路易維爾（Louisville）和田納西州 曼菲斯（Memphis）等地的設施出貨，這些地方離優比速公司（UPS）和聯邦快遞公司（FedEx Corp.）的空運中心很近。

莫德納疫苗開始配送後，將大幅提升2019冠狀病毒疾病疫苗的可取得度。美國自11個月前出現第一批病例以來，上周累計病歿人數已超過31萬人。

一些州選擇把莫德納疫苗送至難以抵達的鄉村地區，因為這種疫苗可在冰箱標準溫度下存放30天。輝瑞的疫苗則須在攝氏零下70度中運送和儲存，在冰箱標準溫度下只能保存5天。

最初這批疫苗將提供給衛生專業人員。預計華爾格林（Walgreens）和CVS藥妝店明天將展開對長照機構分配疫苗的計畫。

疾病管制暨預防中心（CDC）今天將決定建議誰是下一波接種對象。當局慎重考慮的族群包括重要勞工、65歲以上長者，以及身體本來就有狀況的人士。