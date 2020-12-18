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全美5天確診暴增百萬 洛杉磯郡每小時2人染疫亡

編譯陳韻涵／綜合18日電
加州很多醫院的加護病房床位用罄；圖為在La Mesa的Sharp Grossmont醫院的ICU，全副武裝的醫護人員在救治新冠患者。(Getty Images)
加州很多醫院的加護病房床位用罄；圖為在La Mesa的Sharp Grossmont醫院的ICU，全副武裝的醫護人員在救治新冠患者。(Getty Images)

新冠病毒在美國迅速擴散，確診人數在秋季病情暴增後仍未見趨緩，每天平均新增逾20萬例；疫情好轉的地區不久後又被疫情惡化的地區拖下水，不斷締造哀傷的里程碑，目前又以加州疫情最慘；以洛杉磯郡為例，該郡平均每小時就有兩人染疫死亡。

美國迄今累計確診17日超過1741萬6108人，距離1600萬人確診的時間才五天；12月甫入下旬，17日的累計死亡人數已達4萬2535人，直逼此前新高的4月，12月將會是死亡人數最多的月份。

●病例暴增 死亡新增3倍

許多人認為，檢測普及和公眾意識高漲是疫情數據標高的原因，但檢測不會造成染疫，只是確認病患被感染，檢測確診的速度仍高。

美國1月12日出現第一個病例後，三個多月後才達到100萬例；即便是在疫情高峰、檢測普及的7月，300萬人到400萬人確診也花了16天。

隨著防疫出現成效，春夏之際疫情稍為趨緩，但夏末疫情又惡化；三個月前，新病例走緩、死亡曲線持平，而今每天新增案例為之前的六倍，病歿人數則為三倍；病毒在部分社區擴散的速度之快，讓20%的居民都檢驗確診。

●加州最慘 加護病床客滿

加州州長紐森(Gavin Newsom)兩周前警告州民，該州加護病房可能在聖誕節前客滿，果真一語成讖。

洛杉磯郡官員表示，平均每小時就有兩人病歿，每80人中就有一人確診。

加州全境18日的加護病房僅剩2.1%，但南部的疫情慘重是個大問題；洛縣健康服務部總監蓋麗(Christina Ghaly)表示，洛縣需要入住加護病房的人數「可能遠超過」既有2500張成人病床的至少1000張。

●過去一周 加州死逾2萬人

約翰霍普金斯大學統計，截至18日，美國至少1741萬6108人確診、已知31萬3035人死亡；加州疫情持續破紀錄，新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，加州迄今累計176萬4314例確診，18日新增4萬1012例，過去七天增幅18.8%，累計死亡2萬2160人。

除了加州的加護病房拉警報，紐約時報分析，10%的地區(大多在廣闊的中西部、南部和西南部)的加護病房不是爆滿就是容量不及5%。

分析新冠病毒追蹤計畫數據可見，美國截至17日的當月死亡人數已來到4萬2535例，直逼此前新高的4月。

目前每日死亡人數平均2560人，若此趨勢持續將讓美國在本月底前新增7萬8000人死亡，超過4月的42%，讓12月成為死神帶走最多美國人的月份。

加州疫情嚴重，加護病房床位告急；圖為在La Mesa的Sharp Grossmo...
加州疫情嚴重，加護病房床位告急；圖為在La Mesa的Sharp Grossmont醫院，醫護人員正在救治新冠肺炎患者。(Getty Images)
加州疫情嚴重，在洛杉磯的一處新冠病毒檢測站，大批民眾排隊等候檢測。(Getty ...
加州疫情嚴重，在洛杉磯的一處新冠病毒檢測站，大批民眾排隊等候檢測。(Getty Images)

疫情 加州 美國

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