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阻交接？國防部突取消20會議 拜營稱遭「個別抵抗」

記者胡玉立／綜合報導
國防部原訂與總統當選人拜登過渡團隊40名官員舉行的20項會議，改在明年元旦之後舉行，引起拜登團隊不悅；圖為五角大廈。(美聯社)
國防部原訂與總統當選人拜登過渡團隊40名官員舉行的20項會議，改在明年元旦之後舉行，引起拜登團隊不悅；圖為五角大廈。(美聯社)

國防部18日證實，原訂與總統當選人拜登過渡團隊40名官員舉行的20項會議，改在明年元旦之後舉行。儘管國防部堅稱這是經雙方同意的「假期暫停」，但拜登過渡團隊在同日舉行的新聞簡報會中，對國防部「突然中斷合作」表示擔憂，還指稱遭到國防部政治任命官員的「個別抵抗」。

拜登過渡團隊執行總監亞伯拉罕(Yohannes Abraham)在簡報中表示，「我們的部會檢視小組得益於許多部門建設性合作，持續在短時間內取得進展，但我們也在某些地方遇到個別抵抗，其中包括國防部政治任命官員在內。」

亞伯拉罕表示，過渡團隊成員17日收到國防部通知會議取消，已「立即適切強調了這個問題」。他指出，「本周得知已經很有限的合作突然中斷，我們很擔心，並希望此決定能夠翻轉。我要釐清的是：放假一事並未達成共識，我們認為在此期間繼續進行簡報和其他溝通非常重要，時間已經不多了。」

新聞網站Axios18日報導，在川普政府內部對拜登團隊的不滿情緒下，代理國防部長米勒(Christopher Miller)下令停止與拜登過渡團隊合作。

米勒為此發表聲明表示，國防部仍繼續與拜登團隊合作，「雙方都同意自19日起放假，我們繼續交接並自今日起重新安排會議。我仍致力全面透明交接，這是國家所期，國防部也將一如既往執行交接。」

米勒堅稱，國防部從未取消或拒絕任何與拜登過渡團隊的會談，並稱已與265名官員進行過139次會談。國防部承認，由40名官員參與的大約20次會議，將改至明年元旦後舉行，會議暫停期間國防部將持續向拜登團隊提供文件。

米勒表示，國防部接下兩周的主要重點是提供有關「神速任務」(Operation Warp Speed)和COVID-19疫苗計畫必要資訊，確保無縫交接。

這是國防部近來第二次反駁報導指稱該部阻礙交接進程。華盛頓郵報本月稍早報導，川普政府阻止包括國家安全局(National Security Agency)和國防情報局(Defense Intelligence Agency)在內的國防部情報單位，與拜登過渡團隊官員開會。五角大廈迅速回擊表示，並未拒絕拜登團隊與情報機構接觸，會議計畫在幾天內開始。

國防部代理部長米勒表示，從未取消或拒絕任何與拜登過渡團隊的會談，將繼續與拜登團隊...
國防部代理部長米勒表示，從未取消或拒絕任何與拜登過渡團隊的會談，將繼續與拜登團隊合作；圖為米勒18日接種新冠疫苗。(路透)

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