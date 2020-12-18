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人口普查排除非法移民 最高法院挺川普政府

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人口普查排除非法移民 最高法院挺川普政府

記者顏伶如／綜合報導
最高法院18日以6票對3票表決結果裁定，駁回對人口普查提出挑戰的訴訟，理由是提告時間不成熟。(美聯社)
最高法院18日以6票對3票表決結果裁定，駁回對人口普查提出挑戰的訴訟，理由是提告時間不成熟。(美聯社)

十年一度的全美展開人口普查今年進行時，在美非法居留的人口遭排除而未列入統計，包括紐約州在內將近20州與多個人權團體因此提告。最高法院18日以6票對3票表決結果裁定，駁回對人口普查提出挑戰的訴訟，理由是提告時間不成熟。大法官表決結果呈現立場分明的傾向，6位保守派大法官力挺川普政府，另外3位自由派大法官則持不同意見。

如果最高法院沒有進一步動作，川普總統的人口普查可以立即依照原訂計畫進行，也就是在明年1月將送交給國會的人口普查報告裡，完全不納入非法移民的統計數據。

最高法院18日裁定，聯邦政府還沒有宣布哪些非法移民將被排除在人口普查之外，多州政府與民權團體就逕行提告，時間點並不成熟。

人口普查是政府決策重要依據，最高法院的裁定意味著各州在眾議院的席次分配、接受聯邦政府補助款項等，都將因為人口計畫方式的不同而受影響。

「美國民權聯盟」(American Civil Liberties Union，ACLU)律師上個月在辯論庭上對大法官指出，倘若川普政府真的將無證移民排除在這次人口普查的報告之外，將有更多訴訟因此衍生。

「美國民權聯盟」投票權益計畫負責人何戴爾(Dale Ho，音譯)18日在推特發文重申，如果川普政府果真將無證移民排除在人口普查報告之外，「我們將會提告。再次提告。而且我們會贏」。

今年7月間，川普發表備忘錄，預告將針對人口普查推出歷任總統不曾有過的空前改革，也就是把數以百萬計的非美國公民排除在外。

川普政府的最高法院訴訟代表、代理聯邦總律師(Solicitor General，又稱總檢察長)沃爾(Jeffrey Wall)11月間在口語辯論中對大法官指出，川普希望把被押在移民拘留所當中以及遭到勒令驅逐出境的外籍人士，排除在人口普查之外。

不過，沃爾答覆自由派大法官艾莉娜‧凱根(Elena Kagan)提問時則說，不排除把範圍更大的移民人口排除也在普查之外，包括獲得「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)保護的夢想生。沃爾說：「對於這點，我們目前並不確定，我們不知道總統將做何裁示。」

根據規定，川普政府明年1月必須將人口普查結果送交國會。聯邦人口普查局(Census Bureau)則必須在今年12月31日前，將調查結果呈送川普。

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