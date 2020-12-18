潘斯夫婦接種新冠疫苗 稱「沒任何感覺」

副總統潘斯(Mike Pence)18日上午8時許公開接種新冠疫苗。(美聯社)

美國 副總統潘斯(Mike Pence)與妻子凱倫·潘斯(Karen Pence)，18日上午8時許公開接種新冠疫苗 ，向全國民眾證明疫苗的安全性，同時接種疫苗的還有美國公共衛生局長亞當斯(Jerome Adams)；潘斯表示，疫苗已獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權，美國民眾應該對疫苗和防疫工作有信心。

（影音來源：Bloomberg Quicktake YouTube 頻道）

副總統潘斯(Mike Pence)與妻子凱倫·潘斯(Karen Pence)，18日上午接種新冠疫苗。(美聯社)

潘斯夫婦和亞當斯18日在緊鄰白宮的艾森豪行政辦公大樓(Eisenhower Executive Office Building)內接種輝瑞(Pfizer)疫苗，三名施打疫苗的醫護人員均來自華特里德軍醫院(Walter Reed National Military Medical Center)，該醫院是先前收治並幫助川普 總統從新冠肺炎中康復的醫院。

潘斯在接種疫苗後表示「沒有任何感覺」，並表示很高興能和妻子一同站出來，增加大眾對疫苗的信心，「施打疫苗的工作將終結新冠疫情」，潘斯也讚許川普政府在推進疫苗工作中的付出及取得的成果，並稱之為「醫學奇蹟」(medical miracle)。

不過川普在潘斯等人接種疫苗的過程中沒有發聲，只有在前幾日發了幾條誇讚新冠疫苗的推文；18日當天川普也沒有既定的公開行程。

此前路透引述拜登團隊成員的說法報導，現年78歲的拜登預計下周公開接種新冠疫苗。