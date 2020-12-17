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川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

兩黨共識：紓困案加班也要通過 規模將達9千億

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

記者顏伶如／綜合報導
參院當務之急是在年底前通過新一輪紓困法案。(美聯社)
參院當務之急是在年底前通過新一輪紓困法案。(美聯社)

兩名知情官員透露，川普總統原本17日打算發表聲明，要求最新一輪疫情經濟紓困法案中，必須包括發放最高金額2000元的紓困現金支票給美國民眾，但在白宮助理強力勸說下，終於在最後一分鐘被擋下。

官員指出，川普17日下午與盟友通電話時說，下一回合的紓困現金支票，每人發放金額「至少要有1200元」，最多則可以發放2000元；不過，經過兩黨國會領袖協商，已經快要達成協議的疫情經濟紓困方案，內容中擬定的紓困現金支票金額為600元。

➤➤➤兩黨共識：紓困案加班也要通過 規模將達9千億

知情官員透露，就在川普已經開始草擬要求調高紓困現金支票的聲明稿時，白宮官員對川普分析，發表聲明將讓過去這段期間的紓困法案磋商頓時功敗垂成。共和黨國會黨團始終堅持，新一輪紓困法案規模應該控制在1兆元以下，可望達成協議的法案規模則有9000億元，倘若依照川普要求調高紓困支票金額，紓困法案規模將超過1兆元。

經過勸說後，川普終於取消原本打算要發表的聲明；他當天對紓困法案唯一的公開發言，是上午在推文寫道：「看來紓困協商進行非常順利。」

聽到川普與助理討論的一名官員說：「幕僚團幾乎快瘋了，紛紛說著『我們不能這樣做，這樣會害協商破局。』」

最新回合紓困計畫可能是川普任內最後一項重大經濟法案，但如今白宮內部意見分歧，反應了共和黨內部對於紓困法案存有不同看法。

白宮發言人威廉森(Ben Williamson)並未評論川普與幕僚的討論，僅發表聲明表示，行政部門已經做好準備，將批准國會協商出爐的紓困計畫。

威廉森在聲明中表示，川普聽說全國各地都有民眾生活困難，而且不是因為他們做錯事才變成如此，川普也清楚表明希望下一輪紓困計畫要包括「金額可觀」的現金支票。

➤➤➤9千億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

威廉森說：「我們正與國會合作，希望達成能夠盡快通過的協議。」

今年3月，國會通過規模2兆元的紓困法案，1億多名美國民眾收到每人1200元的單次發放紓困現金支票。財政部長米努勤(Steven Mnuchin)在紓困支票印上川普名字，遭民主黨籍國會議員批評過度政治化。

紓困 川普 支票

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