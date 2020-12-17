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兩黨共識：紓困案加班也要通過 規模將達9千億

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

兩黨共識：紓困案加班也要通過 規模將達9千億

記者張文馨／華盛頓報導
紓困支票。(取自推特)
紓困支票。(取自推特)

國會日前為新冠肺炎通過的紓困方案將在18日到期，近日密集協商，盼在補助斷炊前通過新一輪紓困計畫，預算規模可能達9000億美元，包括每人600美元的紓困支票，和每周300美元的失業救濟金；兩黨領袖都表示，「距離達成共識就差最後一哩路」，加班審查也要通過。

有線電視新聞網(CNN)報導，國會可能通過的紓困規模為9000億美元，可能包括配送疫苗和提供給學校的紓困預算；另外，這次紓困方案中也包含每周300美元的失業救濟金，3300億美元的小企業貸款，以及新一輪的紓困支票，收入低於一定門檻的家戶，每人可能可以領取600美元。

美國疫情持續攀升，失業情況惡化，美國上周申請失業救濟金人數為88.5萬人；直到17日下午，全美新冠確診病例超過1697萬人，死亡人數突破30.7萬人，染疫住院人數連十天創新高，而疫苗才剛開始施打。

川普總統3月底簽署規模2.2兆美元的振興經濟法案(CARES)後，兩黨不久後就開始討論新一輪紓困方案，但從選前到選後一直沒敲定，主因在兩黨對紓困範圍和金額的落差，民主黨一度喊出2兆美元。

總統當選人拜登上月7日宣布勝選後隨即表示，希望國會能在年底前通過新一輪紓困方案，民主黨籍的眾議院議長波洛西也鬆口，願意讓步。

兩院兩黨領袖近日密集溝通，波洛西17日表示，上午的協商獲得一些進展，會持續溝通。

參議院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)17日表示，兩黨即將達成共識，建議在紓困到期前先通過臨時方案，避免補助中斷，且他說，參院周末加班的可能性很大，為了儘速達成共識，希望兩黨暫擱有爭議的政策。

眾院民主黨領袖侯耶爾(Steny Hoyer)表示，希望18日就能將新冠紓困方案送入院會審查，就算挑燈夜戰也要審。

參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)17日在參議院院會表示表示，議員們在通過紓困方案前都會留在華府，目前正在就最後一些議題努力，即將達成共識，以完成新冠肺炎紓困方案。

舒默說，失業救濟金、紓困支票和提供給小企業的補助等等其他，是國會議員的責任，民眾的生計取決於此。

紓困 美元 民主黨

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