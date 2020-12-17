美單日新增病例逼近25萬 死亡破31萬人 雙雙創新高

新澤西州伊麗莎白醫院急診室內正在救治冠患者，門外貼有聖誕裝飾。(路透)

美國新冠肺炎 確診人數當地時間17日累計突破1716萬例，死亡人數超過31萬人。

據美國約翰·霍普金斯大學統計數據，截至17日18時，美國新冠肺炎確診病例超過1716萬例，死亡31萬0095人。其中加州確診173.6萬人，德州確診153.9萬人，佛州確診116.8萬人，伊州確診87.9萬人，紐約州確診81.5萬人。

近日來，美國新冠肺炎疫情各項指標繼續呈激增趨勢，從確診1600萬病例到確診1700萬病例僅用時5天。16日當天，新增病例數達24.7萬例，創自疫情暴發以來的最高紀錄；死亡人數達3656人，也創最高紀錄。

目前，因新冠肺炎住院人數超過11.3萬人，美國多地出現床位緊缺。

白宮新冠工作組在16日發給各州的報告中說，儘管在北部、中部一些地區疫情放緩，但在人口密集地區病例數仍在激增。報告稱，一些州並未採取足够嚴格的防疫措施，當前應該關閉或嚴格限制室內場所人數，例如餐廳和酒吧等。

專家認為，當前出現病例激增原因與感恩節旅行、聚會有關。據統計，儘管美國疾病控制與預防中心在感恩節前建議民眾不旅行，但仍有超過400萬人出行。

疫苗 方面，隨著美國食品藥品監督管理局（FDA）上周批准了輝瑞公司疫苗的緊急使用申請，該疫苗在本周已開始向醫療人員和一部分養老院住戶和工作人員發放。

17日，FDA咨詢委員會投票表決支持批准第二款新冠疫苗Moderna。據美媒預計，該疫苗也將很快獲得FDA緊急授權。 對於疫苗利好消息，埃默裡大學醫療專家卡洛斯·德里奧（Carlos del Rio）表示，當前情況下，仍要加強防疫措施而不僅是寄希望于疫苗。

「雖然已經有疫苗，但在廣泛發放給公眾前仍將有成千上萬人死去。」他表示，當前新冠病毒傳染力仍然很強，預計在年底前單日死亡人數會接近4000人。另據一頻繁被白宮引用的華盛頓大學模型預計，到2021年4月1日，美國將有超過50萬人死於新冠肺炎。