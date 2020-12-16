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一洲焦點／麥康諾與巴維理的選擇、疫苗紓困下一步

助伊朗石化產品出口 中國阿聯4企業遭美國制裁

中央社華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普任期進入倒數之際，華府加強施壓德黑蘭當局。美國今天對總部位於中國和阿拉伯聯合大公國的4家公司實施制裁，指控這些企業支援出售伊朗石油化工產品。

路透社與美國之音（VOA）報導，美國財政部發布聲明表示，已將4個實體列入黑名單，因為它們協助香港的眾祥石化（Triliance Petrochemical）出口伊朗的石化產品。眾祥石化今年稍早已遭華府制裁。

這4家遭受制裁的企業包括中國的東海國際船舶管理有限公司（Donghai International Ship Management Limited）、總部在香港的東南石化有限公司（Petrochem South East Ltd），以及阿拉伯聯合大公國的阿爾法科技交易公司（Alpha Tech Trading FZE ）和石油聯盟交易公司（Petroliance Trading FZE）。

美國財政部同時宣布制裁越南燃氣及化學運輸公司（Vietnam Gas and Chemicals Transportation Corp），因其涉及運輸伊朗石油產品的重要交易。

川普（Donald Trump）政府過去幾周幾乎每天實施制裁，而且許多都是針對伊朗。分析家表示，這些施壓德黑蘭（Tehran）當局的制裁，似乎意在讓美國總統當選人拜登（Joe Biden）與伊朗重新協商核子協議時面臨更多困難。

美國 伊朗 石油

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