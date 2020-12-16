麥康諾致電共和黨參院同僚 懇求不要推翻選舉結果

紐約時報報導，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，圖)15日公開發言祝賀拜登當選之後，沒隔多久馬上與高層助理開始啟動對共和黨參議員勸說的任務，打電話懇求參院同僚不要加入眾院共和黨團推翻選舉結果的行列。美聯社

紐約時報報導，參院多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)15日公開發言祝賀拜登當選之後，沒隔多久馬上與高層助理開始啟動對共和黨 參議員勸說的任務，打電話懇求參院同僚不要加入眾院共和黨團推翻選舉結果的行列。

選舉人團會議在14日完成投票 ，確認拜登贏得2020年大選，接下來國會將於1月6日開會，認可選舉人團投票結果。部分共和黨籍聯邦眾議員計畫1月6日將發起杯葛，設法推翻大選結果。

紐約時報16日報導，三名知情人士透露，麥康諾15日公開承認拜登勝選之後不久，很快便與高層幕僚向參院共和黨同僚發動勸說，請求不要參加共和黨眾議員的推翻選舉結果行列。

共和黨籍阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)率領的部份共和黨籍眾議員，計畫在1月6日當天透過憲法程序，杯葛五個決戰州的投票結果。從議事規則來看，布魯克斯等人幾乎沒有勝算，但如果獲得至少一名聯邦參議員出面相挺，就能要求交付表決，讓原本只是國會認可選舉人團投票結果的制式流程，搖身一變成為川普總統尋求逆轉勝的最後機會。

紐約時報分析，到目前為止，並沒有任何共和黨籍聯邦參議員願意加入共和黨眾議員的行動，不過，麥康諾為了避免節外生枝，在電話中對共和黨同僚強調，如果在1月6日挑戰選舉結果，接下來參議員們將必須公開表態是否贊成推翻決戰州投票結果，等於要在「打臉川普」或「打臉選民」之間二選一，對於某些即將在2022年角逐連任的共和黨同僚來說，相當不利。

消息人士透露，麥康諾指派共和黨籍南達科他州聯邦參議員熊恩(John Thune)對共和黨參院同僚一一解釋，曉以大義。

麥康諾盟友指出，麥康諾其實對於選舉結果是接受的，但不想公開跟不斷散布選舉陰謀論的川普唱反調，只希望在年底之際避免引發衝突，傷害1月即將投票的喬治亞州兩席參議員複選選情。