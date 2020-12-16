宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登總統」威壓國會別鬧了

共和黨參議院領袖麥康諾公開恭喜「總統當選人拜登」。(路透)

「雖然與我們期待的結果不同...但恭喜拜登準總統！」在美國選舉人團送出投票結果後，2020美國總統大選的漫長風波，15日正式進入最終收尾。繼國會黨鞭與黨內大老團紛紛轉向「恭喜拜登勝選」後，共和黨 參議院領袖、黨內的超級權謀家——麥康諾 （Mitchell McConnell）——周二也認可並公開恭喜了「總統當選人拜登」。麥康諾的「大方祝賀」不僅象徵著共和黨主流派，對川普 堅持選舉訴訟的放生；國會山莊內也傳出，麥康諾等一級共和黨大老，正嚴厲而積極地「警告黨內參議員」，不得隨同眾議院的川普派起鬨、反對或阻撓國會在1月6日的選舉人團票認證，「畢竟除了添亂出醜，政治現實根本不可能推翻選舉人團的決定。」

在麥康諾公開認可拜登之前，共和黨參議院黨鞭圖恩（John Thune）早先也於14日表態，承認各州選舉人團周一的投票結果，是由拿下306票的拜登勝利；換句話說，共和黨國會的一、二號人物，目前已公開把話說開——共和黨主流派不會再支持川普的選後訴訟，將配合、並展望民主黨新執政的「政權交接」。

拜登拿下306張選舉人票。(美聯社)

「我們許多人都希望總統大選是另一種結果，誰能在明年1月20日就職，政府的制度已經有明確的規範與認定，就是選舉人團說了算！」15日晚間，在國會大廈接受訪問時，麥康諾直白而明確地表示：

「所以在今天...我要特別恭喜我們的『總統當選人』——喬．拜登——這位準總統和參議院很熟了，他畢生奉公、投身這項政治志業已經好多年啦！」

麥康諾在發言中，不僅意外和藹地恭喜了拜登，對於參議院的後進同事、當選副總統的賀錦麗（Kamala Harris）也獻上不少客套讚美。此一表態雖貌似平靜，但背後卻代表著共和黨國會大老團對於川普逆轉計畫的「最終棄船」。

事實上，麥康諾的發言不僅是單純的「政治表態」，行走華府多年的這隻「保守派老狐狸」，更同步向各路媒體發出風聲，強調麥康諾已以「參院黨團領袖」的權威身分，口頭督促、實質警告地威脅參院的共和黨人，「不得添亂反對1月6日國會的選舉人團票認證程序。」

麥康諾以「參院黨團領袖」身分，警告參院的共和黨人「不得添亂」。(路透)

根據當前的時間規畫，新任美國國會將在1月3日宣誓就職，並於1月6日認證選舉人團投票（已於14日完成）的選舉結果，並最終確認新一屆的總統副總統當選人，並使其於1月20日宣誓就職、正式完成政權交接。

但由於現任總統川普目前尚未承認敗選，拒絕接受選舉結果的他，仍不斷主張要透過選舉訴訟推翻「媒體所說的選舉現實」。然而相關說法證據、訴訟卻都缺乏進展且一再被各地各級法院打槍駁回。就現實的可能性言，唯有在「勝率趨近於0%」的1月6日國會認證中，川普的支持朋黨才有「理論上的機會」能狙擊拜登就任。

根據法定程序，國會議員「理論有權」提出對選舉人團票的質疑反對，因此部分「川普派黨人」，也就以鋼鐵川粉——阿拉巴馬眾議員布魯克斯（Mo Brooks）——為代表，號召共和黨議員們要在1月6日的國會程序中，針對拜登「爭議拿下的5大搖擺州」提出「選舉人團票無效」的反對提案，並期待藉此達成川普逆轉勝的突襲目的。

狙擊1月6日的想法，目前正在共和黨眾議員之間討論與發酵；但光有眾議員還不足夠，提案程序還需要「至少一名聯邦參議員加入」，才有機會提案反對——正也因此，麥康諾對拜登當選的認證表態、以及威嚇共和黨參議院黨團「不准隨眾院惡搞」的明示態度，也都明白顯示共和黨主流派系已準備逐步斷尾，走向「沒有川普的將來」。

(美聯社)

「我沒聽說參院裡會有共和黨人不服選舉人團票的結果...一人都沒有。」

在記者會上，主動釋出訊號的麥康諾，更像是在對內威嚇；與此同時《國會山莊》的華府參院線記者，也陸續去電多名共和黨議員，除了多方證實「麥康諾確實有打電話給『每一個同黨議員』施壓」外，受訪議員們也都不約而同地表示：「參議院裡沒聽說有人會狙擊選舉人團...完全沒有！」

事實上，國會對於選舉人團票的狙擊並不罕見，像是在2000、2004總統大選後，民主黨的國會黨團就曾兩度對認證程序提案反對——其中在2004的狙擊時，還成功聯同參眾兩院進入辯論——但反對行動的最終結果，卻都遭到國會主流派輾壓，絲毫不足以阻擋選舉人團票的「意志」與政治傳統。

「提案狙擊有什麼用？正道訴訟一直失敗。就算參院配合眾院的『川派』發動狙擊，就現實來看只會自取其辱、根本擋不住選舉人團結果的認證過關。」

麥康諾團隊私下在華府如此遊說：現實來看，就算共和黨參議院全力動員、為了守護川普不惜動搖民主憲政的傳統秩序，接下來的反對投票也必須通過參議眾兩院一致過關，「但現在眾議院篤定由民主黨蟬聯多數黨地位...除了擴大政黨惡鬥外，動搖選舉人團結果的機會...根本近趨於零。」

(美聯社)

除了1月6日的認證程序之外，網路陰謀論也提出了「替代選舉人團」的說法，主張多個搖擺州的共和黨議會，將以拜登得票有問題為由，另外選出支持川普的「替代選舉人團」，若經法律訴訟與檢調確認後，這批「替代選舉人團」的票數將有望幫助川普逆轉勝？但此一說法，已經《美聯社》證實為假新聞，於法律程序上也與現實不符。

根據川普在賓州的選舉幕僚團隊說法，替代選舉人團的想法只是鼓舞自己人的政治宣示，並不具備任何替代性的法律效地位與效力。以過去曾經「更換選舉人團」的夏威夷州為例，那是因為在1960年總統大選中有驗票爭議——當時夏威夷的共和黨州長以「尼克森勝選」而派出投給共和黨的選舉人團；但當驗票爭議處裡完，確認勝選的是甘迺迪後，共和黨州長才改派投給民主黨的選舉人團為「替代」。

簡言之，目前坊間謠傳的「替代選舉人團」並沒有任何代表性與政治性作用；除非川普團隊真能透過各級法院的訴訟，取得大規模推翻選舉的訴訟判決，否則包括國會狙擊...等其他的政治手段，於現實的政治運作常態中，幾乎只會淪入「空想政治」。