拜登擬公開注射新冠疫苗 潘斯可能搶先川普打

副總統潘斯擬於近日施打新冠疫苗，展示新冠疫苗的安全性。(美聯社)

總統當選人拜登 15日表示，他的首席醫學顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)敦促他接種新冠疫苗 ，「早打比晚打來得好」，但他打算按號碼牌排隊等候，屆時會「公開」接種，提升民眾對疫苗的信心。

另一方面，白宮也傳出相同說法。兩名熟知內情人士對有線電視新聞網(CNN)透露，副總統潘斯可能在18日前完成施打，不過他會不會搶在川普 總統之前，目前尚不清楚。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)15日表示，好些川普政府高級官員也會公開接種，「提振民眾的信心」，但她拒絕透露川普是否願意接種疫苗，若是願意，會在哪個時間點。代理國防部長米勒已在日前接受施打。

因為目前疫苗數量有限，第一批先供應給醫療專業人士，接下來給住在長照機構的長者，原因是老年人以及慢性病患者最容易受新冠病毒所害。

拜登在11月20日已屆78歲，列居高危險群，但他不願自己看來有權優先接種疫苗。他對記者表示，佛奇建議他早打比晚打來得好，但他希望自己確定是按號碼排隊取得疫苗，接種時一定通知媒體，公開過程。

佛奇接受美國廣播公司(ABC) 「早安美國」(Good Morning America)節目訪問時表示，出於「安全理由」，讓拜登及副總統當選人賀錦麗完成新冠疫苗接種很重要，大家「希望他元月就任總統時已有完全抵抗力」，所以他大力建議拜登早早接種。

佛奇談到川普時表示，雖說川普曾染疫，可能擁有抗體，但醫學界還不曉得抗體的保護力有多長，所以他建議川普也接種，副總統亦然。

至於川普是否願意接種，立下榜樣，證明疫苗安全？麥肯內尼避免直接回答，只表示川普希望讓國人了解，當前的優先順序是讓最容易感染病毒的人先接種。麥肯內尼另表示，自己會欣然接種疫苗。

很多白宮官員表示，自己的立場左右為難，既想接種疫苗而讓民眾有信心，但疫苗供應量有限，所以也不願被目為插隊。