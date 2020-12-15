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紐時：民主黨派系搶內閣大位 拜登陷左右為難

編譯郭宣含／綜合15日電
拜登。（路透）
拜登。（路透）

總統當選人拜登(Joseph Biden)挑選新政府內閣官員的過程，面臨民主黨內各方派系的不耐與施壓；爭奪高官職務使原本的政治聯盟關係緊張，令拜登支持者、有色族裔和女性議員感到擔憂；部分幕僚與盟友在選舉期間為拜登奮鬥，但卻發現遲未獲提名或官位明顯低於歐巴馬政府前官員，更使他們憤憤不平。

紐約時報報導，民主黨聯盟團結選贏川普總統之後，如今將目標轉向新政府人選和政策之爭；距離拜登就職僅剩五周，拜登與其幕僚和顧問坦言，要把齊心對抗川普的各方人選，統整為一個更堅固的執政力量，可能構成極大挑戰。

拜登目前試圖不涉入民主黨糾紛，也不特別強調黨內訊息，而是推出團隊因應新冠肺炎危機，並安撫許多利益團體；在政策與提名人選方面，維權團體早已動員要求新政府即刻採取行政行動，解決學貸、警察改革、工會權和氣候變遷等議題。

進步派聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)表示，她希望拜登盡快公布新政府的整體主軸，而非一周一周公布個別內閣人選。

拜登交接團隊發言人貝茲(Andrew Bates)表示，拜登已提出許多人選，這些人將極盡全力克服當前危機、不負美國家庭所託並促使國家團結，貝茲也說這些人選獲得廣泛支持。

儘管如此，有些官位提名仍舊敏感。眾院民主黨領袖侯耶爾(Steny Hoyer)等部分民眾黨國會領袖呼籲，希望拜登別從民主黨保有多數的眾院再挑人選，否則眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)面臨眾院兩黨接近的票數，未來兩年恐坐立難安；但此舉令部分可望獲提名的女性議員感到緊張。

少數族裔也有其訴求；國會民主黨拉丁裔呼籲，拜登內閣至少要有兩名拉丁裔，民權組織團體則要求拜登提名非裔司法部長，而且需有執法和司改背景。

部分民主黨人認為，拜登籌組新政府時仍舊未獲完全尊重；民主黨聯邦眾議員松井(Doris Matsui，加州)表示：「我老是告訴大家，拜登現握有最大權力，而這正是他所期望的安排。」

拜登 民主黨 提名

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