美國之音：新冠肺炎疫情起源 中國不斷找藉口甩鍋

新冠肺炎疫情流行將近一年，世界衛生組織（WHO）才準備前往武漢調查疫情源頭。美媒認為，中國近一年來不斷將病毒起源甩鍋給外國，除有卸責之嫌，也與WHO將進行的調查有關。美聯社

新冠肺炎疫情 流行將近一年，世界衛生組織（WHO）才準備前往武漢 調查疫情源頭。美媒認為，中國 近一年來不斷將病毒起源甩鍋給外國，除有卸責之嫌，也與WHO將進行的調查有關。

美國之音（VOA）中文網15日推出長篇報導形容，中國新一輪對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病毒起源的甩鍋，似乎是在WHO展開調查前「急於將水攪渾」。

報導詳細羅列自1月疫情爆發以來，中國方面種種將疫情對外甩鍋的行徑。其中，中國外交部發言人趙立堅3月間在推特散布的「美軍運動員將病毒帶到武漢說」，根源是一家加拿大親俄研究機構指病毒是來自美軍迪特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室的文章，這是中方最早的甩鍋行徑。

據報導，中國最新的甩鍋行徑，是半年來不斷將COVID-19病毒起源歸咎於「進口冷凍食品」。以至於自6月間北京新發地疫情過後，中國官方對於新的本土感染病例的溯源結果，往往都歸納為「進口冷凍食品」及其包裝。

最新的案例是12月6日，中共外圍官媒環球時報英文版刊登調查報告，指武漢「進口了多個國家的急凍產品」，有巴西和德國的肉品、澳洲的牛排、智利的車厘子、厄瓜多的海鮮等，聲稱病毒有可能去年就藉此流入武漢華南海鮮市場。

在此之前，11月25日的人民日報及26日的環球時報中文版，也發表觀點相同的報導，加上中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前接受官媒採訪，都不約而同聲稱COVID-19病毒可能源於當時被進口到華南海鮮市場的肉品，不一定源自於武漢。

報導指出，將病毒起源歸咎於「進口冷凍食品」的行徑，可追溯到6月間北京新發地批發市場爆發的疫情，當時中國媒體將矛頭指向挪威進口的冷凍鮭魚。此後，包括媒體報導及中國學者的研究論文，便不斷強化病毒來自「進口冷凍食品」的論調。但這些研究論文，絕大部分沒有接受學術圈的評論就逕予發表。

最具代表性的論文之一，是10月23日由北京清華大學、北京市疾控中心聯合在中國「國家科學評論」期刊發表的論文，直指COVID-19病毒起源，極有可能是「境外疫情高發區」的冷凍進口食品，因此冷鏈運輸可能是病毒傳播的新途徑。

但報導指出，目前全球大概只有中國認為，冷凍食品包裝有傳播COVID-19病毒的風險。WHO先前已表示，透過冷凍食品感染的風險較低；美國疾控中心也指出，目前沒有證據顯示，處理及攝取食物與病毒有關聯。

報導還提到，外國專家的研究報告，也成為中國媒體曲解甩鍋的對象。最為人知的是德國專家克庫勒（Alexander Kekule）11月間的一次受訪，被中國媒體曲解為「病毒流行起源於義大利」。

克庫勒事後澄清，他的話被中國媒體錯誤引用，並強調「病毒當然是來自中國，從中國輸入義大利」，進而發生變異。